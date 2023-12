São Gonçalo disponibiliza carnês do IPTU

A partir de terça-feira, 2 de janeiro, a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de São Gonçalo irá iniciar a entrega dos carnês do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024. Os contribuintes poderão receber o documento em casa, através dos Correios, baixar os boletos no site da Prefeitura ou procurar um dos três pontos de atendimento, no Centro, no Arsenal e no Alcântara.

Além do IPTU, também estarão disponibilizados a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar, a Taxa de Fiscalização e Controle e a Taxa de Autorização de Publicidade, referente ao exercício de 2024. Todos os impostos poderão ser pagos em cota única ou parcelados em até 12 cotas mensais, com exceção da Taxa de Autorização de Publicidade, que pode ser dividida em até seis vezes.



O reajuste do IPTU teve por base a correção da Ufisg, que foi de 4,24%, correspondente à variação do IPCA-E, de setembro de 2022 a agosto de 2023. A Ufisg passou de R$ 45,45 para R$ 47,38. Os tributos referentes ao exercício 2024 já poderão ser pagos a partir do dia 2 de janeiro. Quem optar pelo pagamento da cota única até 31 de janeiro terá 5% de desconto.

A Secretaria de Fazenda informa que 15 mil novas inscrições cadastradas ao longo de 2023 a partir da busca ativa e posterior regularização imobiliária realizada pela Prefeitura devem efetuar o pagamento do IPTU 2024. Os contribuintes destas novas inscrições devem procurar a Secretaria de Fazenda no Partage Shopping, no Centro, a fim de retirar os carnês.



Os demais contribuintes poderão, a partir do dia 2 de janeiro, aguardar a entrega pelos Correios, retirar o carnê digital no site da Prefeitura, com o boleto de cota única e o de parcelamento, ou se dirigir a um dos três pontos de atendimento para retirada do carnê, nos seguintes locais:



. Partage Shopping – Avenida Presidente Kennedy 425, terceiro piso, no Centro.



. Pátio Alcântara – Rua Carlos Gianelli s/n, em Alcântara.



. Shopping Via Lagos – Avenida Eugênio Borges 853, salas 316 a 319, no Arsenal.



O atendimento nos três pontos acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.