PC Siqueira é encontrado morto em apartamento em Santo Amaro, SP

O youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, popularmente conhecido como PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (27) em seu apartamento em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 11ª DP (Santo Amaro). Quando a Polícia Militar foi acionada, o SAMU já estava no local e já havia confirmado o óbito do rapaz.

PC sofria de depressão. Em março deste ano, ele foi encontrado desacordado em seu apartamento, mas foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Na época, ele agradeceu o apoio dos fãs nas redes sociais, e informou que estava se recuperando.

O influenciador atingiu a fama em 2010, fazendo vlogs para o seu canal "Mas poxa vida", que hoje se chama "PC Siqueira". Em 2020, PC começou a ser investigado por pedofilia, após áudios em que ele teria dito que tem "traços de pedofilia" começaram a circular na internet. Em outras mensagens vazadas, o criador de conteúdo dizia ter recebido imagens de uma criança de seis anos nua.

Na ocasião, Siqueira se declarou inocente, e a investigação não encontrou provas de seu envolvimento com pedofilia. O inquérito, no entanto, não foi concluído, e PC afirmava que tinha sido vítima de uma "articulação criminosa".