Família com 6 crianças ganha geladeira do Papai Noel dos Correios em SG; vídeo

Uma família com seis crianças ganhou uma geladeira do Papai Noel dos Correios, na Trindade, em São Gonçalo. A família toda ficou em festa quando o carro dos Correios parou em frente à residência. Elas enviaram cartinhas à Campanha Papai Noel dos Correios e cada uma pediu um presente diferente: brinquedos, material escolar, biscoitos, uma roupa de bate-bola, patins e uma piscina para se refrescarem no calor.

Todas as cartinhas foram adotadas por padrinhos e madrinhas da campanha. Porém, um detalhe chamou a atenção dos funcionários dos Correios: durante a entrega do primeiro presente, foi constatado que a geladeira da família havia quebrado há alguns meses. No calorão que tem feito nas últimas semanas, as crianças contavam com apoio dos vizinhos para fornecer água gelada. A dificuldade para manter alimentos também estava grande.

"Um tempo atrás, meu marido conseguiu comprar uma geladeira de segunda mão, mas ela pifou alguns dias depois que chegou”, afirmou Sabrina Sales, mãe das seis crianças.



Foi então que um grupo de funcionários dos Correios se mobilizou e passou uma caixinha interna. O valor arrecadado em alguns dias foi suficiente para comprar uma geladeira duplex nova.



A entrega especial contou a presença do próprio Papai Noel dos Correios, que utilizou seu traje de verão para aguentar o calor que tem feito na cidade.



“Se eu não tivesse outras entregas de presentes para fazer, ficaria por aqui para dar um mergulho na piscina nova das crianças. Mas preciso seguir viagem com meu amigo carteiro. Foi muito bom conhecer essas crianças lindas e alegres, que visivelmente estão em um lar cheio de cuidado e amor”, disse o Papai Noel dos Correios, que é o atendente comercial da empresa, Walmyr dos Santos Barreira, de 61 anos.

Devido ao calor, as cartinhas endereçadas ao Papai Noel dos Correios este ano vieram com 480 pedidos de piscinas de plástico, num crescimento de 272% em relação ao ano passado (129). Já as solicitações de ventiladores subiram de 99 para 257 (156%).

A Campanha Papai Noel dos Correios é nacional e existe há mais de 30 anos. Ela surgiu da iniciativa pessoal de alguns carteiros que, sem saber o que fazer com as cartinhas endereçadas pelas crianças ao Polo Norte, acabavam atendendo os desejos de meninos e meninas comprando presentes com o próprio salário. A campanha cresceu e atualmente conta com ajuda de madrinhas e padrinhos da sociedade. Esse ano, a campanha recebeu mais de 11 mil cartinhas só no estado Rio de Janeiro.

Assista o vídeo do momento da entrega