Aprenda a fazer maquiagem com strass para o Réveillon

Falta pouco para a chegada do Ano Novo, momento de renovar as energias e começar novos projetos ao lado de quem a gente ama. Os looks para a ocasião são sempre uma atração, mas já parou para pensar em qual make vai usar? Se você é dessas pessoas que amam uma produção bem-feita, mas sempre acaba indo para o básico por achar complicado fazer uma maquiagem mais elaborada, chegou a hora de se arriscar e arrasar.

“Sair do básico para o Ano Novo é mais fácil do que muita gente imagina”, relata o maquiador da agência de modelos Haut Models, Cainã Pimentel. “Só é preciso prestar atenção nos processos, que geralmente, todo mundo sabe fazer. O toque especial é a aplicação se strass e o uso do iluminador, que vão dar um toque especial. O mais legal de tudo é que esta produção pode ser usada em diversos ambientes para começar dois mil e vinte e quatro com tudo”, finaliza.

Vamos começar o Ano Novo lindíssimas? Vem aprender com a gente essa produção realizada pela agência de modelos Haut Models. Confira!



Passo a passo

Modelo Diana Cruz ( Agencia Haut Models ) | Foto: Divulgação/Thiago Sonnewend

1-Antes de iniciar a maquiagem, lave o rosto com um sabonete facial próprio para o seu tipo de pele e use o hidratante de sua preferência. Aplique o primer para minimizar os poros e suavizar a textura da pele;

Passo 2 | Foto: Divulgação/Thiago Sonnewend

2-Misture a base com diluidor de maquiagem para uma cobertura mais leve. Aplique com o pincel kabuki e finalize com a esponja para dar acabamento;

Passo 3 | Foto: Divulgação/Thiago Sonnewend

3-Aplique pó solto nas olheiras e na zona T e blush nas maçãs do rosto. Com um pincel chanfrado aplique sombra nas sobrancelhas para definir o formato. Para entregar uma pele glow, umedeça um pincel de esfumar com bruma e aplique o iluminador nos pontos mais altos do rosto, como têmporas, na pontinha e centro do nariz, arco do cupido, logo abaixo das sobrancelhas e queixo;

Passo 4 | Foto: Divulgação/Thiago Sonnewend

4-Para os olhos, use uma sombra neutra de base bem esfumada e uma sombra iluminadora no centro da pálpebra. Aplique máscara de cílios incolor nas sobrancelhas para segurar os fios no lugar e dar mais volume. Na boca vamos utilizar um gloss transparente com efeito top coat;

Passo 5 | Foto: Divulgação/Thiago Sonnewend

5-Agora vamos adicionar um toque de brilho que vai fazer toda a diferença no look! Com um palito ou uma caneta de pegar strass vamos aplicar um pouco de cola de cílios em cada pontinho e aplicar a pedrinha, repetindo o processo até chegar no look desejado;

Maquiagem finalizada | Foto: Divulgação / Thiago Sonnewend

6-Agora é só abusar do iluminador corporal e dos acessórios para curtir a sua melhor festa de ano novo.