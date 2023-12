Fernanda Montenegro e a filha recebem benção do Papa Francisco

Fernanda Montenegro e a filha, Fernanda Torres, compartilharam, nesta quarta-feira (27), nas redes sociais, o registro de um momento que tiveram junto ao Papa Francisco, no Vaticano. Na ocasião, o líder da Igreja Católica abençoou as atrizes. O encontro aconteceu ao término da Audiência Geral.

Dias atrás, as artistas também participaram, com outros membros da família, da Missa do Galo, que antecede a celebração do dia do Natal.

"Deus te abençoe", disse o Papa no vídeo, enquanto segura a mão de Fernanda Montenegro.

Na postagem, a legenda escrita pela atriz diz: "Amém".



Nos comentários da publicação, fãs celebraram o momento. "[O Papa] recebeu a benção direto da Nossa Senhora", escreve um internauta, em referência ao papel de Fernanda Montenegro em "O auto da compadecida", no ano 2000.

Antes do encontro com o Pontífice, a atriz veterana, de 94 anos, e a filha, passaram a noite de Natal na Itália. De acordo com o perfil do site Vatican News, elas também assistiram a missa presidida por Francisco, junto ao marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington, e os filhos do casal.

"Católica, com 94 anos, lúcida, bem disposta e emocionadíssima”, descreveu o Vatican News, canal de notícias oficial da igreja, em referência a atriz.