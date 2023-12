Morre Jacob Barata, o 'Rei dos Ônibus', aos 91 anos

Morreu aos 91 anos de idade, na manhã desta quarta-feira (27), o empresário Jacob Barata, popularmente conhecido como o 'Rei dos Ônibus'. Jacob estava internado há duas semanas no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, e teve falência múltipla dos órgãos.

Barata era conhecido como um dos principais empresários do ramo de transporte rodoviário de passageiros do Rio e um dos sócios fundadores do Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados do ramo. Ele era viúvo e deixa 3 filhos e 9 netos.

Jacob nasceu em 13 de agosto de 1932, em Belém, no Pará. Ele se mudou para o Rio aos 14 anos. Começou no setor de transporte aos 18 anos, no início dos anos 1950, como motorista, e alguns anos depois conseguiu comprar seu primeiro coletivo.