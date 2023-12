Seop e Guarda Municipal apresentam planejamento operacional para o Réveillon de 2023/24

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal (GM-Rio), monta esquema especial para celebrar o Réveillon de 2023/24, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, e contará com emprego de 1.240 agentes em ações de ordenamento urbano, de trânsito, além de promover a segurança dos cariocas e turistas que assistirão a queima de fogos. O efetivo atuará em turnos, a partir das 7h do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Do total de agentes, 388 guardas municipais serão empregados exclusivamente no monitoramento e fiscalização do trânsito. Além disso, a operação vai contar com o apoio de 134 viaturas, entre carros e motos, e 21 reboques.

"O foco das ações será o ordenamento urbano e também o auxílio às forças policiais na prevenção e na segurança. Lembrando que a gente vai atuar para apreender e coibir a venda em garrafas de vidro, com foco na integridade física das pessoas, além de alertar a população sobre os horários de proibição de estacionamento, para que a gente não precise usar o reboque. Também estão proibidos os cercadinhos nas areias por parte de quiosques e de ambulantes. Isso é muito importante para que a gente possa ter a área de circulação preservada e que a gente tenha festas por toda a cidade, com segurança e com ordem pública", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Somente nas ações de ordenamento urbano e com foco no bem-estar e segurança dos cidadãos serão mais de 60 postos de atuação da Guarda Municipal na orla e vias de acesso do bairro de Copacabana, com atenção especial a pontos de bloqueio e suporte no entorno dos postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Seop vai contar com oito bases de apoio pelo bairro de Copacabana, sendo uma fixa, e as demais com carros ou motos de apoio, além do patrulhamento ostensivo do Forte de Copacabana até o Leme. A equipe da secretaria vai coibir os ambulantes e carros estacionados de forma irregular, para proporcionar maior fluidez nas ruas e calçadas do bairro, fiscalizar os ambulantes fixos nas faixas de areia, coibir a venda de bebidas em garrafa de vidro, remover veículos piratas, inspecionar os táxis, realizar o atendimento às pessoas em situação de rua, além de manter a ordem e segurança dos passageiros nas viagens de BRT com destino às praias.



Como nas edições anteriores, o Centro de Comando e Controle Móvel ficará estacionado na Avenida Atlântica, esquina com a Rua República do Peru, com acesso ao Mapa Operacional da GM-Rio que monitora em tempo real a localização de cada agente, dando mais agilidade no flagrante e coerção de delitos. A operação contará ainda com agentes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) atuando no entorno das estações do metrô Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, em ação preventiva de patrulhamento e em apoio ao público, com o foco na promoção da sensação de segurança. Também serão montadas cinco tendas operacionais, sendo duas no Leme e três em Copacabana para dar suporte ao Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) que fará rondas na faixa de areia.



"Nosso foco principal é manter a ordem para que todos aqueles que escolheram Copacabana para festejar a chegada de 2024 possam se sentir seguros e acolhidos na nossa cidade, desde os moradores até os visitantes de outros estados e países. Nossas equipes estarão presentes em diversos pontos da orla e nos acessos ao bairro, sendo de fácil identificação para os cidadãos que precisarem de auxílio. Vale destacar também que há total integração com os demais órgãos da Prefeitura e com as forças de Segurança para garantir o bem-estar de todos!", afirma o Inspetor Geral José Ricardo Soares, comandante da GM-Rio.



Todas as mercadorias apreendidas serão colocadas em caminhões baseados em Copacabana e depois encaminhados para o depósito público, dando agilidade no serviço operacional. Estarão envolvidos na Operação do Réveillon, os agentes da Seop da Subsecretaria de Operações, Coordenadoria de Controle Urbano e Especial de Transporte Complementar, a Gerência de fiscalização de estacionamentos e reboques, e agentes dos programas Rio+Seguro, BRT+Seguro e Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas.



Ações de controle e fiscalização de trânsito – Do total do efetivo, 388 guardas vão atuar exclusivamente no controle e na fiscalização do trânsito. As equipes do Grupamento Especial de Trânsito farão a implantação e o monitoramento dos pontos de bloqueio de acordo com o planejamento feito pela CET-Rio. Os guardas municipais também ficarão responsáveis pela implantação dos bloqueios na área de lazer, fiscalização da proibição de estacionamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e a fiscalização e o monitoramento das estações do metrô. Os agentes vão monitorar também pontos estratégicos para fiscalizar o estacionamento de ônibus fretados. Para realizar as ações de trânsito, as equipes terão o suporte de rádios transmissores e smartphones para o contato direto com o Centro de Operações (COR), permitindo a comunicação imediata em situações de emergência ou em relação a mudanças de sinalização, priorizando a fluidez e a escoação do público ao término do evento.



Ronda Maria da Penha - Neste ano, as equipes da Ronda Maria da Penha também terão atuação especial no Réveillon de Copacabana, dando apoio às ações da Secretaria de Políticas e Proteção e da Mulher (SPM), podendo ainda agir em casos de flagrantes de agressões e outras violências contra mulheres durante os festejos.



Identificação de crianças- A GM-Rio também realizará a distribuição de pulseiras de identificação para crianças que vão participar do evento. As pulseiras são feitas com material impermeável e bastante resistente permitindo seu uso na água do mar. A distribuição será feita pelos guardas municipais que estarão nas barreiras de acesso à Praia de Copacabana e também na orla. A ação, que já é tradicional nesse período, é mais uma ferramenta para auxiliar na rápida identificação de crianças caso se percam dos responsáveis.



BRT Seguro - Os agentes do programa BRT Seguro irão atuar para combater à evasão, atos de vandalismos, a não permanência de ambulantes irregulares e o acolhimento às pessoas em situação de rua, com o intuito de proporcionar segurança à população que vai se deslocar usando esse meio de transporte para aproveitar o evento de virada de ano.



As ações serão feitas com viaturas caracterizadas com direcionamento e patrulhamento de efetivo exclusivo que além da cobertura nos corredores das extensões da TRANSOESTE, abrangendo as áreas do Recreio, Barra da Tijuca, Guaratiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Gramado e Campo Grande; TRANSCARIOCA, abrangendo a Barra da Tijuca, Curicica, Jacarepaguá, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz lobo, Vicente de Carvalho, Penha, Olaria, Ramos, Complexo da Maré, Fundão, Ilha do Governador e TRANSOLÍMPICA, abrangendo o Recreio, Colônia, Boiúna, Sulacap, Mallet, Magalhães Bastos e Vila Militar, estará atuando durante este período em conjunto com os demais órgãos municipais e estaduais, visando a manutenção da ordem pública em toda extensão de abrangência.



Bases de apoio da Seop - A secretaria vai ter oito bases de apoio pelo bairro de Copacabana, sendo fixas e com carros ou motos de apoio.*



Base Fixa - Praça Serzedelo Correa Rua: Hilário Gouveia com Siqueira Campos;



Baseamento 1 - Rua: Francisco de Otaviano com Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

Baseamento 2 -Rua: Santa Clara com Avenida Atlântica;

Baseamento 3 - Rua: Hilário Gouveia com Avenida Atlântica;

Baseamento 4 - Rua: Siqueira Campos com a Barata Ribeiro;

Baseamento 5 - Avenida Nossa Senhora de Copacabana com Praça do Lido;

Baseamento 6 - Ponto de ônibus na Avenida Princesa Isabel com Rua Almirante Viveiros de Castro;

Baseamento 7 - Avenida Princesa Isabel com Avenida Atlântica.

Horário de funcionamento especial para as barracas de praias - A Seop autorizou, durante a virada do ano, que todos os ambulantes fixos regulares possam trabalhar ininterruptamente. Os vendedores estarão autorizados a comercializar a partir das 7h do dia 31/12 e encerrar as vendas às 20h do dia 1° de janeiro. Vale lembrar que o ambulante deve abastecer e/ou repor mercadorias da barraca até às 15h do dia 31 de dezembro. Caso esgote os produtos, só poderão ser repostos a partir das 7h do dia 1° de janeiro.



No dia 30 de dezembro, o horário é o mesmo dos dias úteis, das 7h às 20h, não sendo permitido realizar vendas depois desse horário. A secretaria ressalta que os equipamentos, objetos e mercadorias do comércio ambulante em pontos fixos nas praias do Rio poderão ser mantidos, em caráter excepcional, nos próprios locais autorizados para o exercício da atividade. Das 20h do dia 30/12 até 7h do dia 31, o vendedor não poderá efetuar a venda de nenhum produto nesse período para o consumidor, pois estará sujeito a multa. Os ambulantes que descumprirem as normas da prefeitura poderão ter suas mercadorias e equipamentos apreendidos, e até autuados