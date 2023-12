Claudia Raia viraliza ao servir porco inteiro na ceia de Natal

A atriz Claudia Raia dividiu opiniões na internet após compartilhar um vídeo da ceia de Natal de sua família. Através das redes sociais ela contou que assou um porco inteiro para celebrar o nascimento de Jesus. No entanto, muitos internautas ficaram incomodados com a imagem.

“Olha que delícia esse trabalho que ele faz com porco, que eu amo, sou apaixonada. Essa pururuca maravilhosa ficou 12 horas assando, uma loucura, gente. E vamos celebrar nosso Natal com ela”, disse a atriz no vídeo. Ela ainda falou que conheceu o trabalho do chef por meio da amiga Ana Maria Braga.

Após compartilhar o momento, Claudia Raia foi bombardeada por comentários negativos: “Imagem desnecessária”, escreveu um usuário. Outra pessoa comentou: “Cena absurda. Falta de empatia”.



Porém, teve quem defendesse a atriz. “Peru não tem problema. Fazem costelão que é uma baita peça inteira, mas não tem problema. Hipocrisia”, pontuou um internauta. Uma segunda ainda acrescentou: “A ave inteira, pode? Povo, vamos deixar de hipocrisia”.

Até o momento, a atriz ainda não comentou sobre a repercussão da postagem.