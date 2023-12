Família do Jardim Catarina morre em acidente na Bahia

Uma família de moradores do Jardim Catarina, em São Gonçalo, morreu em um acidente de trânsito na BR-101 enquanto viajavam em direção ao município de Ibirataia, na Bahia. O acidente aconteceu na véspera do Natal, no último domingo (24). Pai, mãe e duas crianças não resistiram aos ferimentos depois da colisão entre o automóvel onde estavam e um ônibus.

Cristiano Mateus de Oliveira, Gilmara Santana e os filhos Kauan e Pietro Santana planejavam passar as festas de Natal e Ano Novo junto de familiares no município no sul da Bahia. O veículo estava na altura de São José da Vitória, quando o motorista perdeu o controle da direção numa curva e bateu de frente com um ônibus que fazia o trajeto Ilhéus x Porto Seguro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas as vítimas já estavam em óbito quando o socorro chegou ao local. Não houve vítimas no ônibus, de acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também estiveram no local.

Carro perdeu o controle em curva e acabou colidindo com ônibus no sul da Bahia | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gilmara era natural da Bahia, mas vivia em São Gonçalo com o esposo Cristiano há anos. Nas redes sociais, vizinhos e moradores da região lamentaram a morte da família. A Assembleia de Deus Jardim Nogueira em Jardim Catarina, igreja que a família frequentava, emitiu uma nota de pesar.