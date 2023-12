Neymar usa colar de 3kg de ouro em evento no cruzeiro

Neymar ainda fez um movimento como se estivesse caindo para frente, por conta do peso da joia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cruzeiro “Ney em alto Mar”, que começou na última terça-feira (26), segue rumo a Búzios, no Rio de Janeiro. Serão 72 horas de navegação entre o porto de Santos, com pausa na paradisíaca cidade do litoral carioca e retorno à baixada santista.

O evento conta com a presença de humoristas, influenciadores e mais de 30 atrações musicais. Dentre elas, MC Paiva, funkeiro que proporcionou a Neymar um momento inusitado: uma foto com joias tão pesadas que assustaram até mesmo o próprio Ney.

Quando colocou o colar de 3kg de ouro, Neymar ainda brincou, fazendo um movimento como se estivesse caindo para frente, por conta do peso da joia.

“O Neymar tá com meu ouro, aumentou mais de um milhão”, comemorou o cantor.



Com cordão de ouro e óculos Juliet, Neymar posou para fotos e, ao lado de outro Mc, Ryan SP, se negou a dar uma “palhinha”. “Cantar já não é comigo, meu parceiro", disse o atleta.

O navio MSC Prescioza, que conta com 4 mil hóspedes, faz uma parada nesta quarta-feira (27) no porto da praia de Búzios e volta ainda nesta noite para Santos.