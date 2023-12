90 pessoas morreram em rodovias federais durante o Natal

Só no estado do Rio, PRF registrou 83 acidentes - Foto: Divulgação

Só no estado do Rio, PRF registrou 83 acidentes - Foto: Divulgação

Pelo menos 90 pessoas morreram entre os dias 22 e 25 de dezembro em decorrência de acidentes de trânsito em rodovias federais, de acordo com o balanço da Operação Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O total de feridos no trânsito foi de 1.030 pessoas ao longo do país.

Os números representam um aumento em relação aos registrados no mesmo período do ano passado. Nas rodovias do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o número de feridos foi de 71 para 103. Além disso, enquanto no ano passado não houve nenhum morto nas vias federais do Rio, neste ano três pessoas morreram, todas em um acidente na BR-101 na manhã da última segunda (25).

No balanço nacional, o foram onze mortos e dez feridos a mais em relação a 2022. O número de acidentes no geral foi de 853 no ano passado para 891 neste ano. O único índice que diminuiu de um Natal para outro foi o de acidentes graves; apesar do aumento nas mortes, o número de registros considerados graves diminuiu de 258 para 233.

Ainda de acordo com a PRF, 421 pessoas foram detidas pelos agentes em rodovias federais ao longo do período. Ao todo, foram apreendidas 7,6 toneladas de maconha e 236 quilos de cocaína, assim como 11 armas de fogo.