Cinco pessoas ficam feridas em acidente na descida da Serra de Petrópolis

Pista ficou interditada com a colisão - Foto: Divulgação

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na descida da Serra de Petrópolis, na manhã desta quarta-feira (27). A colisão ocorreu na altura do km 87, no sentido Rio, onde a pista ficou parcialmente interditada.

Uma das vítimas da colisão está em estado grave. Equipes de resgate da Concer e do Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento às vítimas, entre elas o motorista do ônibus que ficou preso às ferragens.

A carga de milho que era carregada pelo caminhão se espalhou pela via com o acidente.

Segundo a PRF, no km 87 da descida da serra de Petrópolis permanece operando em meia pista, apresentando 4km de lentidão. Equipes fazem a limpeza do trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar também atuam na ocorrência.