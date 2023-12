Um presente docinho: Confeiteiras apostam em embalagens e decorações e fazem bonito nas sobremesas natalinas

Com as festas de fim de ano se aproximando, a dieta começa a perder espaço e os doces viram assunto em muitas conversas sobre as ceias, não é mesmo? Mas, muita gente está abrindo mão dos doces de família e estão optando por comprar as sobremesas do Natal e do Ano Novo. Além, claro, de escolher os doces como lembrancinhas para presentear. Pensando nisso, trouxemos confeiteiras que estão transformando os doces em perfeitos presentes, seja em tamanho individual, para agradar amigos, funcionários e familiares, ou em tamanho família, para fazer bonito na ceia.

Fernanda Fangueiro, de 46 anos, é a proprietária da Confeitaria da Fer. Especialista em bolos, ela usa seu talento e cuidado com detalhes, para transformar as tradicionais sobremesas natalinas em presentes.

Fernanda Fangueiro | Foto: Filipe Aguiar

Com decoração, recheio e embalagens refinadas, Fernanda fez panetones e chocotones virarem presentes. Com massa artesanal, que leva mais de cinco horas para ser preparada, - já que precisa de fermentação adequada em diferentes etapas-, o tradicional "pãozinho" do Natal demora a ficar pronto, mas sai do Ateliê da confeiteira pronto para ser o presente ideal para quem ama.

Com diversos sabores de recheio e cobertura, o panetone artesanal custa a partir de R$30. O mais caro do cardápio é o chocotone de nozes, que custa R$80. Todos eles são entregues em caixas para presente.

Outra opção da Confeitaria da Fer são as rabanadas, que podem ser recheadas ou não. Elas vão em caixas, com laço e tudo! É ou não é, um máximo, abrir um presente e descobrir que além de lindo é de comer? As rabanadas são vendidas em unidades e você monta a caixinha como preferir. No caso das recheadas, a quantidade mínima é de três unidades.

Mas, se você prefere manter o amor do ano todo também nas festas de fim de ano, a confeiteira montou caixas de brownies, com decoração natalina. É o sabor tradicional do chocolate intenso, cremoso e úmido, com recheios a sua escolha. Lindos, deliciosos e (claro!), embalados para presente!

Fernanda Cristina Nascimento | Foto: Filipe Aguiar

Outra opção vem da DL Gourmet. Uma confeitaria feita com ‘sabor de mãe’, que fala direto com a memória afetiva de quem a consome. Fernanda Cristina Nascimento, de 39 anos, é a proprietária da empresa e é a responsável pelas delícias que saem da cozinha de seu apartamento.

Se a confeitaria ‘exige’ modernidade, Fernanda traz isso em embalagens e montagens, porque os sabores… ah, os sabores são familiares, conhecidos e amados por quase todo mundo. Sem dúvidas, o destaque dela são os brigadeiros. Sério, que brigadeiros. Sedoso, cremoso, denso e macio, na proporção perfeita. E usando isso, ela capricha no recheio em qualquer preparo.

Banoffe, da DL Gourmet | Foto: Filipe Aguiar

Para fazer bonito na ceia de natal, a confeiteira apostou em doces na caixa de acrílico. Diversos sabores e muitas opções. Entre elas, a banoffe, que é feita com a fruta caramelizada, com camadas de farofa doce, doce de leite e chantilly. Uma sobremesa, intensa, porém leve. E tem mais, como o doce tem sabor marcante, a caixinha rende muito e serve, perfeitamente, umas dez pessoas, que usam o doce como um fechamento perfeito para a refeição. A caixinha custa a partir de R$80.

Fernanda também produz rabanadas, recheadas ou não. Além de guirlanda de red velvet. E, apesar de ser um doce com inspiração gringa, a chef confeiteira da DL Gourmet, carregou no sabor afetivo e garantiu a decoração com um cremoso brigadeiro branco. A guirlanda piscininha custa R$55.

Para presentear, Fernanda apostou em itens a partir de R$15, com mini chocotones, verrines, guirlandas de brigadeiros e rabanadas, recheadas ou não.

Uma outra confeitaria que pode conquistar espaço no seu Natal é a Doçuras da Ju. Localizada em Santa Rosa, a proprietária da confeitaria Julia Quintão, de 39 anos, apostou suas fichas na confeitaria e deixou de atuar como advogada.

Julia Quintão | Foto: Filipe Aguiar

O carro chefe da Doçuras da Ju são bolos e brigadeiros, e as encomendas se adaptam de acordo com as demandas dos clientes. As delícias são pensadas para atender em qualquer data e você pode encomendar para sua ceia de Natal.

Além de bolos e brigadeiro, Julia também apostou em chocotones para o natal. Com massa artesanal, que desfia ao toque, como todo chocotone deve ser, o pãozinho natalino tem a quantidade certa de essência e sabor. É marcante o suficiente para não ser esquecido e neutro o suficiente para você querer mais um pedaço. E mais um... além do recheio muito cremoso e intenso, o chocotone recebe uma cobertura de chocolate meio amargo, que deixa tudo muito bem equilibrado.

O tamanho da doçura varia, mas o maior tem mais de 1kg, e custa a partir de R$95 reais. Já o menor tem cerca de 500g, e o valor é a partir de R$48 reais.

Para inovar no feriado do Papai Noel, a confeiteira oferece a torta Polo Norte, uma releitura da Torta Alemã. Sai o creme tradicional, com mais gordura, e entra um creme mais sedoso, com cara de brigadeiro, como todo brasileiro gosta.

Uma outra oferta é a sobremesa na caixa, e dentro dela vem delícia de morango, verrine de pistache e outros sabores. Com o peso de 1,2 kg de pura gostosura, a caixa custa o valor de R$145 reais.

Julia também possui um catálogo de presenteáveis. Você pode presentear uma pessoa querida com brigadeirs, bem casados, brownies, bombons e pães de mel. Destaque para o bem casado, que é uma nuvem docinha, que derrete na boca.

Mantendo o clima do natal, um outro presente pode ser o chocotone de pote. Os doces presenteáveis são a partir de R$12 reais, já acompanhado da embalagem.

Helena Souza e Paola Mello | Foto: Filipe Aguiar

A última dica da temporada é a Bliss Cakes. Fundada por Helena Souza, 30 anos, e Paola Mello, 36 anos, a dupla já possui uma loja em Ipanema, mas segue atendendo, e adoçando, os clientes de Niterói e região.

A aposta da Bliss Cakes para o feriado natalino é a guirlanda de brownie. A guirlanda vem acompanhada de morango, uva e brigadeiro como toppings. O valor do doce é a partir de R$98 reais.

Uma outra inovação da dupla de confeiteiras para a festividade é o brownie surpresa. Receita adaptada dos Estados Unidos, o doce vem com uma frase escrita para surpreender aquele que abrir a caixinha! Além disso, o brownie surpresa é uma forma prática para quem quer presentear e homenagear.

Falando em presentes, a Bliss Cakes conta com uma variedade enorme no cardápio. Com bolas de acrílico recheadas de biscoitos natalinos, chocotone bites e muito mais. Elas também possuem latas decoradas com cookies, que além de lindos, são surpreendentes.

Diferente dos cookies vendidos em mercados, o cookie da Bliss é macio por dentro e sequinho por fora. Tem um sabor intenso e marcante, como deve ser, além de, claramente, serem produzidos com ingredientes de qualidade. Ele derrete na boca, e deixa as maravilhosas gotas de chocolate fecharem sua experiência gastronômica. Com ‘roupinha nova’ o cookie do ano inteiro foi para dentro de latas natalinas e virou um super presente para quem ama. Elas também possuem presentes a partir de R$12.

Mas, para quem já conhece o trabalho das meninas, não precisa se preocupar. Os bolos que elas fazem o ano todo também estão no cardápio de natal e podem ser encomendados a partir de R$235.

Todas as confeiteiras citadas na matéria vão receber encomendas até atingirem a disponibilidade de seus estoques.

Qualquer dúvida sobre encomendas, entregas e sabores, podem ser alinhados diretamente com as entrevistadas nas páginas abaixo.

Serviços

instagram.com/confeitariadafer/

instagram.com/dl_gourme.t/

instagram.com/docurasdajuu/

instagram.com/blisscakes.br/