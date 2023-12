Ônibus natalino leva luzes e alegria a Niterói e São Gonçalo

Se no Polo Norte o Papai Noel anda de trenó, em Niterói e em São Gonçalo ele dirige um ônibus! A linha 48, da Viação Pendotiba, é decorada anualmente com detalhes de natal. Há quinze anos, o veículo espalha a magia do natal pela cidade, arrancando sorrisos com todos que encontram o ‘Bom Velhinho’ à frente do volante.

O Papai Noel da condução é Mauro Nascimento dos Santos, de 56 anos. Hoje, ele deixou o posto de motorista no dia-a-dia e ocupa o cargo de inspetor geral na empresa, mas, no mês de dezembro, ele relembra os velhos tempos e volta a se sentar atrás do volante. “A gente interage com as pessoas, buzina, acena… Eu volto por gostar muito, e a pessoa tem que gostar mesmo, tem que ser de coração”, contou o homem.

Mauro apresentou para a companhia de ônibus a ideia de enfeitar os carros para o feriado natalino em 2007 e conta que hoje, quando o natal bate à porta, a própria empresa toma a iniciativa de decorar os ônibus. “Hoje são eles que cobram esses carros na rua, e saem para vê-los passando”, relata o inspetor. A cobrança parte, não só da empresa, como também dos clientes da Viação Pendotiba. Segundo Mauro, as pessoas chegam a ligar para saber os locais e horários que o veículo vai passar.

O principal objetivo de Mauro, que antes de ser o Bom Velhinho do 48 já atuava em ações sociais na comunidade, é levar alegria para as pessoas. E, aparentemente, tem dado certo: as reações dos passageiros ao depararem com o coletivo natalino são muito positivas, e algumas delas marcaram o Papai Noel.

Mauro Nascimento é 'Papai Noel' do ônibus há mais de 10 anos | Foto: Layla Mussi

"Têm pessoas que até choram, outras que vêm de longe só para nos ver. Teve uma que veio de Bangu, uma senhora. Ela pediu para o filho trazê-la até Niterói para ela andar no carro do Papai Noel", relembrou.

Além do ‘Bom Velhinho’, a Mamãe Noel também veio do Polo Norte para participar do natal niteroiense. Delma Soares Ignácio, de 57 anos, é cobradora de ônibus e já atua como Mamãe Noel no coletivo há cinco anos. Ela conta que foi convidada a participar e, já no primeiro ano, se apaixonou pelo trabalho. “É muito satisfatório, a alegria das crianças, das pessoas, é tudo muito lindo”, compartilhou Delma.

Delma virou a 'Mamãe Noel' do ônibus há 5 anos atrás, em 2018 | Foto: Layla Mussi

A cobradora conta que percebe uma mudança de humor nos passageiros e nos pedestres, que observam o ônibus do lado de fora. “As pessoas dão tchau, ficam mais carinhosas. Todos ficam encantados”. Para ela, nos últimos cinco anos, a reação mais marcante foi a de uma criança que nem entrou no ônibus. “Era uma menininha, ela estava na rua e a mãe dela nem viu o ônibus. E ela gritou ‘Mãe, o Papai Noel! É o Papai Noel’. Eu achei aquilo lindo, ela ficou emocionada”.

A popularidade da condução natalina é inegável. Certa vez, Mauro conta que não conseguiu sair da Praia de Icaraí, tamanha comoção com o ônibus. “O guarda chegou a me implorar para sair, e eu falei que estava tentando, mas as pessoas não saíam”, finalizou.

Além do 48, os ônibus OC3 (Engenho do Mato-Icaraí) e o 46 (Várzea das Moças-Centro) também serão decorados com enfeites de natal.

Toda a decoração natalina do ônibus é feita pela Viação Pendotiba, e além das luzes e adesivos, o coletivo também entrega presentes! Quem desejar presenciar a magia do natal e, quem sabe, ser presenteado, é só embarcar no 48!

Todos os dias, o ônibus começa a circular por volta das 8h até 12h, mas os horários e dias podem variar de acordo com as condições climáticas, e a previsão é que ele circule até a véspera de natal, no dia 24 de dezembro. O sistema de monitoramento da Viação Pendotiba atende pelo número: (21) 2703-4350 e informa sobre os horários de circulação do ônibus.

