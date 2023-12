Acidente deixa três mortos e dois feridos na BR-101

Um acidente gravíssimo na BR-101 deixou três pessoas, dois homens e uma mulher, mortos no Trevo da Pedreira, em Macaé, na última segunda-feira (25). Além das vítimas fatais, dois jovens estão em estado grave.

Segundo a Arteris Fluminense, responsável pela administração da rodovia BR-101/RJ, o acidente aconteceu por volta das 13h54 e envolveu três veículos, um Volvo XC90, um Nissan Kicks e um Ford Ka, dois eram do Rio de Janeiro e outro era do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros e a concessionária atenderam a ocorrência.

Leia mais:

➢ São Gonçalo e Maricá têm abastecimento de água reduzido

➢ Moradores passam Natal sem energia elétrica em Maricá

Além dos três mortos, uma criança de 11 anos e um adolescente de 17 ficaram em estado grave. Outras cinco pessoas tiveram ferimentos leves e duas saíram ilesas. Ainda segundo a concessionária, no momento do acidente, a rodovia apresentou congestionamento, que foi normalizado em seguida.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período de 22/12 a 25/12 de 2023, foram registrados 83 acidentes na rodovia. No ano passado, o número de acidentes durante o mesmo período foi de 56. As informações foram coletadas durante a Operação Natal, que vai ocorrer até o dia 2 de janeiro.

Ainda segundo as informações, além dos acidentes, o número de feridos também registrou aumento. Em 2023, foram registrados 103 feridos durante acidentes. Em 2022, 71 ficaram feridos. O número de mortos no mesmo período nos dois anos foi igual, resultando em 3.

Segundo a corporação, neste ano, foram registrados 134 condutores ou passageiros sem capacetes, 341 motoristas sem cinto de segurança e 137 passageiros sem cinto de segurança.