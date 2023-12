Moradores passam Natal sem energia elétrica em Maricá

A ceia de Natal foi à luz de velas para uma grande parte dos moradores de Maricá. Centenas de moradores dos distritos de Inoã e Itaipuaçu ficaram cerca de quinze horas sem fornecimento de energia elétrica entre a tarde deste domingo (24) e a manhã desta segunda (25). Um balão e um desarme na linha de uma das subestações da cidade teriam sido as causas do problema.

Os primeiros relatos de falta de energia começaram por volta das 15h. O prazo inicial era que a luz voltasse até às 21h30, segundo moradores que tentaram entrar em contato com a concessionária responsável pelo abastecimento de energia da cidade, a Enel.

O problema só foi ser resolvido, no entanto, às 7h30 desta segunda (25). com isso, as famílias que passaram o Natal em Santa Paula, Inoã, Jardim Atlântico e outros bairros da região foram obrigados a improvisar para celebrar a festividade e conservar os itens da ceia sem energia.

O resultado foi uma noite de Natal não muito tranquila, como conta a moradora de Itaipuaçu Júlia Azevedo, de 20 anos. Na sua casa, por exemplo, a família teve dificuldade para conseguir, sem energia elétrica, armazenar o leite de seu filho recém-nascido e a insulina de que sua vó, paciente de diabetes, precisa fazer uso. O jeito foi mandar os medicamentos e vários itens da ceia para a geladeira de familiares em São Gonçalo, a mais de 30 km de distância da sua casa.

"É um absurdo. A gente fica numa preocupação, tendo que armazenar o leite do meu filho sem geladeira, guardar a insulina da minha vó no congelador. E, mesmo assim, como estava há muito tempo sem luz, desde 15h, a geladeira já estava descongelando. Tirando as coisas que a gente fez para a ceia de Natal, que poderiam ter estragado com o tempo que ficaram fora da geladeira", conta a moradora.

Procurada, a Enel Distribuição Rio disse que a interrupção no fornecimento foi ocasionada por um desarme da Linha de Distribuição de Alta Tensão que atende a Subestação de Inoã e pela queda da estrutura de um balão, que atingiu um trecho da Linha. Segundo a concessionária, alguns clientes chegaram a ter o serviço normalizado no domingo (24), mas a situação só foi resolvida na maioria dos lares na manhã de Natal, nessa segunda (25).

"Devido às dificuldades encontradas para acesso ao local, técnicos da distribuidora atuaram durante toda a noite e a madrugada para identificar os pontos da linha danificados e realizar os reparos que foram concluídos nessa manhã", afirmou, em nota, a concessionária.