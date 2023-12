Arteris Fluminense reforça a operação especial para o fim de ano na BR-101/RJ

Os motoristas que pretendem viajar durante as festividades de fim de ano podem contar com o suporte da Arteris Fluminense, concessionária que administra a BR-101/RJ no segmento entre Niterói e a divisa RJ/ES. A operação especial de Natal e Réveillon começou no dia 22 de dezembro e se estende até o dia 02 de janeiro, período em que a rodovia deve receber mais de 1,1 milhão de veículos.

Os usuários contarão com apoio e assistência 24h de equipes, viaturas, guinchos e ambulâncias da concessionária ao longo dos 322 quilômetros de rodovia.

A recomendação é que o motorista verifique as condições do veículo antes de pegar a estrada. A concessionária reforça ainda o pedido de atenção para direção defensiva, o respeito aos limites de velocidade, a distância adequada entre os carros para evitar acidentes, o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e de capacetes por motociclistas.



Operação Feriado Seguro

Com foco na redução do número acidentes e de fatalidades na rodovia, a Operação Feriado Seguro vai distribuir cartilhas para usuários nas cabines de pedágio, Bases Operacionais e Postos de Pesagem (Balanças) da BR-101/RJ, com orientações de segurança viária e alertando sobre a presença de pedestres e ciclistas nos trechos urbanizados da rodovia.

As equipes também abordarão andarilhos e ciclistas nessas instalações, com o intuito de orientação e entrega de coletes com faixas reflexivas. Também serão veiculadas mensagens sobre o tema nos painéis de mensagens eletrônicos na rodovia, além de mensagens sonoras nas cabines de pedágio.

Previsão de tráfego

27/dez – 80 mil

28/dez – 87 mil

29/dez – 100 mil

30/dez – 90 mil

31/dez – 79 mil

01/jan – 108 mil

02/jan – 95 mil