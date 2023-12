Ferro-velho pega fogo em São João do Meriti

Um grande incêndio atingiu um ferro velho, na madrugada desta segunda-feira (25), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Para conter o incêndio foram mobilizados bombeiros de pelo menos cinco quartéis.

Um depósito de recicláveis, na Rua Silveira, no Éden, começou a pegar fogo no início da madrugada. Dessa forma, os bombeiros foram acionados à 1h15 e, devido a grande quantidade de materiais inflamáveis, enfrentaram muitas dificuldades para combater as chamas.

Participavam do combate às chamas bombeiros de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis e Irajá. Até a realização da matéria, não havia informações sobre vítimas.

O entorno do local onde ocorreu o incêndio é uma área residencial, tendo muitos vizinhos do estabelecimento saído de suas casas com medo do fogo.