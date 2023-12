São Gonçalo e Maricá têm abastecimento de água reduzido

O abastecimento de água para 27 bairros de São Gonçalo, os distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e para a Ilha de Paquetá foi reduzido às 18h30 deste sábado (23).

Segundo a Águas do Rio, a limitação aconteceu devido a um problema no transformador da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, operado pela CEDAE.

Leia também:

Brasileiros são resgatados em bote após passar 9 horas no mar na Colômbia

Jovem é atropelado após discussão em boate em Itacoatiara

A concessionária informou que equipes da companhia estadual já estão atuando no reparo emergencial na ETA, com previsão de conclusão às 20h deste domingo (24), véspera de Natal.

Confira abaixo as regiões afetadas:

São Gonçalo: Monjolos, Mundel, Parte Vista Alegre, Bom Retiro, Tribobó, Arsenal, Raul Veiga, Almerinda, Alcântara, Coelho, Colubandê, Galo Branco, Rocha, Lindo Parque, Mutondo, Centro São Gonçalo, Recanto das Acácias, Palmeiras, Antonina, Boaçu, Portão do Rosa, Cruzeiro do Sul, São Miguel, Estrela do Norte, Pedro de Alcântara, Laranjal, Jardim Catarina.

Maricá: Inoã e Itaipuaçu

Rio de Janeiro: Ilha de Paquetá

A normalização do abastecimento de água ocorrerá, de forma gradativa, após o término do serviço realizado pela CEDAE. A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a normalização do serviço e ressalta que segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.