Mulher leva soco ao ser supostamente confundida com pessoa trans

Uma mulher foi agredida com um soco no rosto após supostamente ter sido confundida com uma pessoa trans em um restaurante em Recife, Pernambuco, na noite do último sábado (23).

Segundo a vítima, a agressão aconteceu assim que um homem, que também estava presente no estabelecimento, a avistou saindo do banheiro. Ele teria se aproximado dela e perguntado se ela era “homem ou mulher”. Com a abordagem, a vítima decidiu questionar o motivo da pergunta e, logo em seguida, teria sigo atingida pelo soco. Os óculos que ela utilizava foram quebrados na agressão.

À reportagem do portal G1 Pernambuco, a mulher, que é uma pessoa cisgênera, ou seja, se identifica com o sexo biológico, disse acreditar que a agressão aconteceu por transfobia, pelo agressor ter achado que ela era uma mulher trans.

A vítima também afirma que o restaurante em que estava teria ajudado o homem que a agrediu a fugir do local antes da chegada da polícia. O estabelecimento nega a acusação e diz, em nota, que “cuidou de promover a imediata retirada do agressor do ambiente, de modo a resguardar a integridade física e psicológica da pessoa agredida e demais clientes”.

O crime foi registrado como lesão corporal em uma delegacia da capital pernambucana.