Advogada que assinou nota da 'Choquei' abandona caso após morte de jovem vítima de fake news

A advogada e ex-BBB Adélia Soares, que assinou a nota em nome do perfil "Choquei" a respeito do caso das fake news contra a jovem Jéssica Vitória Canedo, não irá mais representar a página de fofocas. Nas redes sociais, a advogada disse que abandonou o caso por conta de uma "decisão institucional".

"Quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso, nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? E, na verdade, o nosso posicionamento, do escritório, é que esse é um caso extremamente delicado. Esse caso deve ser analisado com muita minúcia", afirmou a advogada.

No pronunciamento, a advogada também justificou o apoio à página no posicionamento inicial. "Lembrem-se que todas as pessoas, ainda que, tenham errado, merecem o suporte técnico de um advogado. Vamos deixar a justiça dos homens e de Deus cumprirem o seu papel. O ato de condenar, não cabe a nós", afirmou Adélia.

A "Choquei" é acusada de ter compartilhado notícias falsas envolvendo Jéssica, jovem de 22 anos que foi falsamente apontada como suposto affair do influenciador Whindersson Nunes. Por conta das fake news, ela recebeu ataques e comentários negativos nas redes e morreu na última sexta (22).

Algumas semanas antes de sua morte, ela havia se pronunciado a respeito das alegações e pediu que parassem de compartilhar informações falsas. No texto, a jovem comentou o quadro depressivo que enfrentava e contou que já havia tentado tirar a própria vida em diferentes ocasiões.

Jovem morreu na última sexta-feira (22) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Esse foi o ano mais difícil da minha vida, só agradeço por ter chegado em dezembro com vida. (...) Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex’s dele… gente, pra que isso? Meu único pedido é para que vocês parem e pensem nas consequências do que vocês estão fazendo", ela escreveu, na época.

Em resposta ao texto, o fotógrafo Raphael Souza, administrador do perfil Choquei, ironizou o pronunciamento da jovem. “Avisa pra ela que a redação do ENEM já passou. Pelo amor de Deus!”, escreveu, nos comentários.

Em nota divulgada no último sábado (23), a Choquei negou ter qualquer responsabilidade pelas notícias falsas sobre a jovem. "O perfil Choquei, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil", afirmou a nota, assinada por Adélia Soares.