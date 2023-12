Jovem vítima de fake news envolvendo Whindersson Nunes morre aos 22 anos

Jéssica Vitoria Canedo morreu nesta sexta-feira (22), aos 22 anos, em Minas Gerais. A jovem teve supostas conversas com o humorista Whindersson Nunes expostas nas redes sociais, e foi atacada por muitos internautas e páginas de fofoca. Jéssica será velada em Araguari, no interior mineiro.

Ines Oliveira, mãe da jovem, confirmou a morte da filha em suas redes sociais, por meio de uma nota de falecimento. "Nota de falecimento: É com muito pesar que informamos que nessa manhã do dia 22/12 a Jéssica não resistiu a depressão e tanto ódio e veio a óbito. Será sepultada hoje e o enterro será amanhã", informou o comunicado.

Amigos e familiares lamentaram a morte da menina, que estava abalada emocionalmente após os ataques que vinha recebendo. "Infelizmente minha revolta não traz a vida novamente. Deveriam pôr a mão na consciência, e um pouco mais de amor no coração", escreveu Vitoria Santos, amiga de Jéssica.

Leia também:

Cantora gospel de 18 anos morre após acidente na Bahia

Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em abril deste ano



A Nonstop Produções S.A. publicou uma nota com pronunciamento sobre o ocorrido. "Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: ‘Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho’. A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais", diz o comunicado.

A mãe de Jéssica publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo pelo fim dos ataques contra a filha, que estava sendo afetada psicologicamente pelos comentários maldosos.

Desde que a suposta troca de mensagens com Whindersson foi publicada, a jovem sempre afirmou que eram imagens forjadas. Jessica se pronunciou em seu Instagram sobre o ocorrido, afirmando que os prints falsos tinham sido feitos para prejudicá-la. Confira a postagem completa abaixo.



O humorista também se manifestou, afirmando que não conhecia Jéssica. "Eu não faço ideia de quem seja essa moça, e isso é um print fake”, disse o influenciador.