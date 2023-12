Prefeitura de Maricá lança edital do programa Passaporte Universitário

Para solicitar a inscrição no processo de aptidão, o candidato deverá fazê-lo somente pela internet - Foto: Divulgação/Marcos Fabrício

Para solicitar a inscrição no processo de aptidão, o candidato deverá fazê-lo somente pela internet - Foto: Divulgação/Marcos Fabrício

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, publicou no Jornal Oficial de Maricá (JOM) da última sexta-feira (22) o novo edital do programa Passaporte Universitário, com a oferta de duas mil bolsas integrais para cursos de graduação em universidades particulares credenciadas.

O programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas foi reformulado, e todos os candidatos deverão realizar uma prova de aptidão na primeira quinzena de janeiro de 2024.

Para solicitar a inscrição no processo de aptidão, o candidato deverá fazê-lo pela internet, através do link: https://marica.passaporteuniversitario.cnec.br, que vai até o dia 25 de dezembro. Vale destacar que os candidatos de medicina também precisam fazer a prova de aptidão.

Esta prova é obrigatória para todos os interessados que vão concorrer a uma bolsa do Programa Passaporte Universitário. Além disso, o candidato à bolsa de medicina vai precisar prestar prova de vestibular na universidade credenciada.

O edital completo está disponível no Jornal Oficial de Maricá – JOM (https://www.marica.rj.gov.br/jom/) e no portal do Programa Passaporte Universitário (http://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/).

Participação no processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estar em condição de refugiado; residir em Maricá há no mínimo três anos, com contagem imediatamente anterior ao período da inscrição; possuir o Ensino Médio completo ou equivalente; ser aprovado em processo de aptidão acadêmica organizado pelo Poder público; possuir renda familiar não excedente a seis salários mínimos.

Para fins de apuração de renda familiar mensal, entende-se como grupo familiar o conjunto de moradores que habitam em um mesmo domicílio, possuindo ou não grau de parentesco entre si, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquele grupo familiar.

Sobre a distribuição de bolsas

Grupo I: Estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas em Maricá, ou oriundos de instituição privada em Maricá, cuja totalidade do ensino médio tenha sido custeada com bolsa de 100% de desconto, ofertada pela instituição de ensino; e cuja renda familiar não exceda oito salários mínimos. Para esse grupo são ofertadas ao todo 800 vagas, sendo 80 destinadas a pessoas com deficiência.

GRUPO II: Ampla Concorrência. Estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou privada, cuja renda familiar não exceda oito salários mínimos. Ao todo, mil vagas foram ofertadas para este grupo, sendo 100 destinadas a pessoas com deficiência.

GRUPO III: Para servidores públicos municipais efetivos foram destinadas 200 vagas, sendo 20 designadas a pessoa com deficiência.

GRUPO IV: Ampla Concorrência – Para ter acesso ao curso de Medicina, a renda familiar será medida em proporção ao salário da família, cabendo o benefício àquele cujo valor do curso comprometa no mínimo 40% da renda familiar. Do total de 50 vagas, cinco são destinadas a pessoas com deficiência.