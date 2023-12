Jovem é atropelado após discussão em boate em Itacoatiara

Ambas as vítimas foram internadas no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca - Foto: Divulgação

Ambas as vítimas foram internadas no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca - Foto: Divulgação

Um jovem e outro pedestre foram atropelados no início da manhã deste domingo (24), em frente à uma boate em Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. Segundo relatos de testemunhas, o atropelamento teria acontecido pouco tempo depois de o rapaz se envolver em uma discussão com o suposto condutor do veículo.

Ainda não há detalhes confirmados a respeito do episódio. De acordo com testemunhas, no entanto, os dois homens teriam discutido durante a madrugada na casa noturna. Depois da briga, um deles teria deixado o local e foi visto, ainda segundo relatos, esperando do lado de fora.

Leia também:

➢ Membros de quadrilha são presos por furtar bikes em Niterói

➢ Ex-membros processam Igreja Universal por assédio, perseguição e coação para cirurgia de vasectomia

Por volta das 5h10, o rapaz deixou a boate e foi atropelado. No momento da colisão, uma outra pessoa também teria sido atingida. O motorista seguiu o local sem prestar socorro. A identidade do condutor ainda não foi confirmada.



O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e prestou socorro às duas vítimas, que foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, também em Niterói. Uma delas tinha ferimentos considerados leves, segundo os bombeiros, enquanto a outra chegou em estado grave. Ainda não há informações atualizadas a respeito de seus respectivos estados de saúde.