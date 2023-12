Brasileiros são resgatados em bote após passar 9 horas no mar na Colômbia

A Marinha da Colômbia resgatou cinco brasileiros que passaram cerca de nove horas no mar. O veleiro que levava a família estava no Golfo de Morrosquillo, no Caribe, quando o barco começou a sofrer com entrada de água e o grupo teve que deixar a embarcação em um bote.

Dois adultos e três menores de idade estavam no barco e deixaram o veleiro em um bote inflável. A Guarda Costeira encontrou a família próximo à Ilha de Ceycén. Além de equipes no mar, o resgate também contou com apoio aéreo. As equipes encontraram o veleiro abandonado e parcialmente afundado.

Um vídeo do momento do resgate foi publicado no perfil do Facebook da Força Naval do Caribe.







A Marinha da Colômbia contou que recebeu uma chamada de emergência da tripulação de um veleiro chamado Austros. "O sucesso desta operação teve início quando a Torre de Controle de Tráfego e Vigilância Marítima da Direção Geral Marítima (Dimar) recebeu a chamada de emergência da tripulação do veleiro 'Austros', que reportou a entrada de água na embarcação em consequência das difíceis condições meteorológicas", revelou o órgão.

Os cinco brasileiros foram levados para a Estação da Guarda Costeira em Cartagena para receber atendimento médico.