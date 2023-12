"Igreja é lugar seguro para abusador", diz ex-pastora que virou modelo de conteúdo adulto

Ana Akiva, ex-pastora de uma igreja evangélica no interior de São Paulo, rompeu o relacionamento com o líder religioso Youssef Akiva e soltou o verbo a respeito de algumas coisas na qual era submetida por integrar a igreja. Após o término, Ana Akiva começou a vender fotos de conteúdo adulto para plataformas como OnlyFans e Privacy.

No último sábado (09), a modelo teve a conta do Instagram banida. No perfil, acumulava 100 mil seguidores. “Estão tentando me calar. Estão com medo, porque eu sei muita coisa. A informação que eu tive é que iriam fazer mutirão para tirar [minha conta] do ar. Estão com medo de que? Acham que me calar vão mudar a vida de vocês? Prezo por minha segurança física, e já estou a procura de um segurança para me acompanhar sempre”, escreveu. A ex-pastora acusa o marido de abusos psicológicos e emocionais.

"Minha luta agora é contra relações abusivas. Sei que estou mexendo com pessoas poderosas, que comandam grandes igrejas, mas não tenho medo. Resolvi quebrar o silêncio. Quando era casada, ele me proibia de trabalhar fora e ter amizades. Vivia pela família e pela igreja. É difícil ser feliz ao lado de alguém que controla sua vida e que nunca te coloca para cima, que te chama de lixo, cospe na sua cara, muitas mulheres passam por isso dentro da igreja e sofrem caladas assim como eu.’’, relatou.



Segundo ela, a realidade de mulheres que sofrem com lideranças religiosas é abrangente. "A igreja é um lugar seguro para o abusador, pois ali ele pode colocar seu plano em prática usando a palavra de Deus. Alguns versículos falam de submissão, obediência e silêncio. Sofri muito tempo, perdoando todos os abusos porque entendia que era minha obrigação.", contou.