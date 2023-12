Decorando mais com menos: como equilibrar criatividade e economia nas festas de fim de ano

Com a chegada do fim de ano, um assunto que sempre entra em pauta é a decoração da casa para as festividades natalinas - Foto: Layla Mussi

Com a chegada do fim de ano, um assunto que sempre entra em pauta é a decoração da casa para receber familiares e amigos para as festividades natalinas. Nem sempre é possível investir em objetos caros, visto que os presentes já ocupam um espaço relevante no orçamento das famílias em dezembro.

Pensando nisso, O SÃO GONÇALO convidou a decoradora Bianca Cândido para dar dicas de como decorar mais com menos, utilizando uma boa dose de criatividade para preparar enfeites natalinos, ao mesmo tempo em que objetos da própria casa podem ser aproveitados para a mesma finalidade.

A decoradora Bianca Cândido deu dicas de como decorar mais com menos, utilizando uma boa dose de criatividade | Foto: Layla Mussi

"Eu acredito que celebrações sempre são bem vindas. A gente tem várias datas comemorativas e o Natal é uma delas. Hoje, a gente tem infinitas oportunidades em que podemos conciliar custo benefício, fazendo decorações no ambiente da própria casa que podem torná-lo mais agradável. É uma mesa composta com algum enfeite de Natal, é um centro de mesa, um cantinho para bebidas, algo que possa ser distribuído para os familiares, então você tem elementos que podem proporcionar aconchego durante a celebração", declarou Bianca.



Dicas de decoração com baixo custo

A decoradora ensina que, para fazer um centro de mesa de forma criativa, prática e acessível ao bolso, basta posicionar uma guirlanda ao centro, colocar uma taça de vidro ao meio, virada ao contrário e finalizar com uma vela que possa tampar toda a base da taça.

Centro de mesa sendo preparado de forma prática, criativa e acessível | Foto: Layla Mussi

Outra dica é preparar um cantinho de sobremesa, utilizando utensílios da própria casa como as taças de doce, junto a outros objetos decorativos de Natal.

Outra dica é preparar um cantinho de sobremesa, utilizando utensílios da própria casa | Foto: Layla Mussi

Também como forma de agradar familiares e amigos durante a festividade, outra sugestão é comprar algum porta retrato natalino e revelar fotos das pessoas que estarão presentes nas comemorações, trazendo aconchego ao fazer com que se sintam parte daquele ambiente.

Porta retrato natalino para agradar familiares e amigos | Foto: Layla Mussi

Além disso, árvores brancas podem servir como uma "tela" para preencher de cores como neon, como rosa metálico, dourado e prata. Para finalizar, as portas de entrada da casa também são ótimos "cartões de visita", podendo ser preparadas criativamente ao ponto de se tornarem convidativas através de uma boa decoração.

As diversas cores de bola podem ser usadas para "pintar" árvores brancas | Foto: Layla Mussi

As portas de entrada da casa também podem se tornar ótimos "cartões de visita" | Foto: Layla Mussi

Diferencial da decoração



Em relação à parte decorativa de grandes e pequenos eventos, como é o caso das festividades natalinas, o principal diferencial está sempre interligado ao processo criativo, que demanda estudo, comprometimento e assertividade.

"A decoração em si é sempre um ponto de criatividade, de pensar junto com o cliente e trazer ali o retrato do que desejam para aquele ambiente, para que eles possam se identificar com o local, trazendo a personalidade de cada um para dentro dessa história construída. A gente sempre busca entender as necessidades, cumprindo etapas preestabelecidas", disse a decoradora.

Sobre a decoradora

Bianca Cândido tem 37 anos, é casada e moradora de Niterói. Ela atua desde 2012 no ramo de eventos, assessoria, cerimonial de noivas e decoração, sendo uma das sócias e proprietárias da empresa Celebre Conosco, ao lado das amigas Beatriz e Paola, oferecendo serviço de assessoria de casamento e cerimonial, que é o carro chefe. "Também já tivemos a oportunidade de realizar outros tipos de eventos durante toda essa jornada, mas o nosso foco é o casamento", contou Bianca.

"Eu parti para esse trabalho a partir do meu próprio casamento. Eu não tive cerimonialista e nós três construímos juntas todo o evento, e elas foram as responsáveis por conduzir todo o processo. Foi quando surgiu a inspiração para trabalhar nessa área, que eu amo atuar", disse a profissional, que concilia o trabalho como decoradora/cerimonialista com outro no ramo de seguradoras.

