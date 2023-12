Sem passar vontade! Confira receitas natalinas adaptadas para intolerantes

Com o calor das festas de Natal e Ano Novo, as mesas fartas com diferentes pratos são uma tradição universal. No entanto, a expectativa pelo jantar natalino pode não ser tão aguardada por aqueles que lidam com restrições alimentares. Pensando nisso, reunimos dicas e receitas deliciosas que atendem a essas restrições, para que todos possam desfrutar das festividades sem comprometer a saúde e sem passar vontade.

Indivíduos com restrições alimentares, como diabetes, intolerância à lactose e glúten, frequentemente se veem diante de um dilema durante as festividades. A tentação de pratos tradicionais muitas vezes colide com a necessidade de cuidar da saúde, criando por vezes um conflito difícil de resolver. Principalmente quando parte dos outros familiares não veem como prioridade, refeições que incluam a todos.

Não somente por uma questão de paladar, mas de saúde. Em muitos casos, a pressão social para participar das festividades tradicionais pode levar a situações desconfortáveis. A recusa de certos alimentos muitas vezes é mal interpretada, gerando estigma e incompreensão por parte dos outros participantes.



Organizar uma mesa festiva que atenda a diversas restrições alimentares pode ser um desafio logístico. A falta de conscientização sobre alternativas seguras muitas vezes resulta em opções limitadas para aqueles com necessidades específicas, isso, de certo modo, diminui a experiência festiva.

Outro detalhe, é que apesar de uma maior variedade de alimentos substituíveis, alguns são mais caros e acabam não sendo compatíveis aos bolsos de muitos brasileiros. A experiência de adaptação a uma nova ceia de natal, teve que integrar a realidade da estagiária Victória Rodrigues, de 22 anos, após ela receber o diagnóstico de intolerância à lactose, em 2021.

"A minha família faz pratos adaptados pra mim, então eu acabo não passando vontade! Não sou daquelas pessoas que come o que não pode, se passo mal, deixo de comer. Passei uma época sendo neurótica, tinha medo de comer, hoje como com cautela coisas que me sinto segura, mas parei de neurose. Eu como de tudo, desde que não tenha derivados do leite, então passei por exemplo a consumir muitos pratos veganos", contou.

Para se adaptar aos pratos natalinos, o esforço recebeu o auxílio da família: "A farofa por exemplo na minha casa não fazemos com manteiga e sim com azeite. A rabanada, a minha avó prepara com leite vegetal, de coco ou de soja, por exemplo. Salpicão fazemos sem creme de leite, apenas com maionese", explicou.

Já com os doces, a adaptação é um pouco mais difícil, conta a jovem: "Os doces são um pouco mais difíceis, é complicado demais encomendar sem lactose! Então sempre que encomendo algo como um bolo ou torta, são veganos, aí como sem preocupação alguma. O problema é que costumam ser mais caros", concluiu.

A intolerância à lactose, assim como Victoria, é uma condição vivida por 7 em cada 10 brasileiros, segundo dados do Datafolha. Além da lactose, o glúten, o açúcar, a frutose, sacarose e outros alimentos também compõem quadros de intolerância.

''É comum a "Síndrome do dia seguinte", onde uma gama de clientes relatam os efeitos colaterais em virtude da ingestão mínima dos alimentos restritos. Cabe a nós, nutricionistas oferecer sugestões de cardápios com adaptações.'', comentou a nutricionista clínica infantil Dra Joyce do Valle.



Para encorajar a adaptação dos pratos natalinos, a profissional reuniu algumas dicas! Confira:

Peru ao molho de laranja

Farofa com banana e miúdos

Salada de folhas verdes com crutons e molho (azeite, molho shoyo, dentre outros)

Arroz branco com passas (restringir a quantidade para os diabéticos)

Rabanada preparada com bebida à base de castanha ou nozes

Bolo de tapioca



Para garantir a segurança alimentar, etiquetas informativas também podem ser úteis. Identificar cada prato com informações sobre ingredientes e possíveis alérgenos, também facilita a escolha para aqueles com restrições alimentares.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca