Caravana de Natal da Coca-Cola muda dias da passagem pelo Recreio, Tijuca, Maracanã e Vila Isabel

Os dias dos desfiles da Caravana de Natal da Coca-Cola pelos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Maracanã e Vila Isabel precisaram sofrer mudanças por questões operacionais. De acordo com a nova data, a passagem do tradicional desfile dos caminhões iluminados pelo Recreio acontece agora no dia 20 de dezembro (quarta-feira) e não mais no dia 21. Já a rota da Tijuca, Maracanã e Vila Isabel, que seria no dia 20 de dezembro, agora será no dia 21, quinta-feira.

“A Coca-Cola Andina está na mesa e na vida das pessoas criando memórias e lembranças. Na época de Natal não é diferente. A tradição das Caravanas de Natal da Coca-Cola leva a população às ruas, une familiares e amigos que vão ver a tradição e a magia dos caminhões iluminados”, destaca Renato Barbosa, presidente da Coca-Cola Andina Brasil.

No Rio de Janeiro, a caravana de Natal conta com uma frota de seis caminhões vermelhos iluminados.



Para saber todas as iniciativas da campanha e os destinos das Caravanas de Natal pelo Brasil, acesse este Link