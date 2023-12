Cantora gospel de 18 anos morre após acidente na Bahia

A cantora gospel Aclécia Silva dos Santos, de 18 anos, morreu, nesta quinta-feira (21), após ter sofrido um acidente , na BR-101, no trecho do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia. O acidente ocorreu entre uma ambulância e uma carreata.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cantora estava em uma ambulância com outras cinco pessoas. Todas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Base, em Itabuna, cidade que fica na mesma região do ocorrido.

Ainda não há informações sobre o que causou a batida. A Prefeitura de Ibirapitanga, responsável pela ambulância, lamentou a morte da artista e disse que seguirá a investigação para saber o motivo de ter seis pessoas no veículo.

Segundo a prefeitura, um dos feridos está entubado na unidade hospitalar. Dois possuem estados de saúde estáveis e uma já teve alta do hospital. Não há informações sobre o quadro clínico da outra vítima ferida.



Aclécia tinha pouco mais de 2,6 mil seguidores no Instagram. Por meio da rede social, postava vídeos em que cantava músicas do universo gospel. Há pouco mais de um mês, lançou a canção "Tua Palavra".

O noivo da jovem, Jeremias Silva, se declarou a sua amada, após o acidente que a levou a óbito. O casal noivou em janeiro deste ano.

"Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos o quanto te amo. Estou sem chão, te amo para sempre, minha princesa 😭", lamentou.

O velório da artista aconteceu na Igreja Assembleia de Deus do distrito de Novo Horizonte, onde ela morava. O corpo foi sepultado às 17h de sexta (22), no cemitério da cidade.