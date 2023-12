Com Fafá de Belém e outros artistas, Niterói encerra programação de shows de Natal

Niterói está com uma programação natalina extensa. Seja com árvores de Natal montadas em vários pontos da cidade ou com shows gratuitos para a população, a cidade teve seu espírito natalino renovado.

Agora, com o dia 25 de dezembro se aproximando, o público espera, ansioso, pelos últimos shows da programação.

Neste sábado (23), se encerram oficialmente os shows, e Fafá de Belém se apresenta das 20h30 às 22h no Campo de São Bento. Antes dela, o DJ Pinaud toca das 19h30 às 20h30.

Em outro ponto da cidade, no Horto do Fonseca, o DJ Samurei e Jorge Vercilo também se apresentam. Apresentação do Dj será de 18h às 18h50, e Jorge Vercilo entra às 19h e encerra às 21h.

Confira a programação completa abaixo!

Horto do Barreto

10h às 11h: A Grande Viagem - Teatro

11h às 12h: Programação infantil/dança/show

13h às 14h: O Natal da Margarida

14h às 15h: Programação infantil/dança/show

Maria Paula

18h30 às 19h30: Show Musical

19h30 às 20h30: DJ

20h às 21h30: Show Musical

21h30 às 22h: DJ

Horto do Itaipu

10h às 11h: Programação infantil

11h às 12h30: Programação infantil

Caramujo - Complexo Esportivo

10h às 11h: Programação infantil

11h às 12h30: Programação infantil