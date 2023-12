Ilumina São Gonçalo chega ao Paiva e Vila Lage

Já são 24 localidades beneficiadas pelo programa Ilumina São Gonçalo. Nesta quinta-feira (21), o Vila Lage e o Paiva receberam as equipes que vão realizar a troca de 432 pontos de luz e a instalação de mais 17, garantindo a segurança dos moradores. Desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, o programa realiza a troca de lâmpadas comuns por LED, garantindo uma iluminação de mais qualidade.

O prefeito Capitão Nelson anunciou a troca e falou sobre as obras na região.

“O Vila Lage e o Paiva merece demais a nossa atenção. Vamos começar hoje a troca das lâmpadas por LED. E aqui no Vila Lage também está acontecendo a obra do trecho um no MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), que é a maior intervenção de mobilidade realizada na cidade. Nós queremos que os gonçalenses morem em um lugar digno e que sintam orgulho disso”, disse.

O comerciante Francisco Pacheco ficou muito feliz com as mudanças que estão acontecendo no bairro.



“Vila Lage está ficando bonito demais. Vai passar até o MUVI aqui. Ônibus na porta, iluminação de qualidade, todo mundo vai querer se mudar para cá”, brincou.

Já receberam o programa os bairros Jardim Catarina, Pita, Barro Vermelho, Trindade, Boaçu, Paraíso, Gradim, Porto da Madama, Boa Vista, Porto da Pedra, Neves, Covanca, Galo Branco, Coelho, Raul Veiga, Zé Garoto, Rosane, Vila Iara, Brasilândia, Porto do Rosa, Morro do Castro e Jóquei e Vista Alegre.

Durante o trabalho por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. Além das rotas estabelecidas pelo programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.