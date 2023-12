Com a chegada do Natal, veja o que abre e o que fecha em Niterói e São Gonçalo

Lojas, centros comerciais e algumas unidades de saúde terão funcionamento alterado com a chegada do feriado de Natal. Segundo o Sindicato de Lojistas de Niterói (Sindilojas), no domingo (24) os estabelecimentos do Centro funcionarão até as 17h, enquanto os de Icaraí irão até as 18h. Na segunda-feira (25), todo o comércio estará fechado.



As instituições públicas federais e municipais funcionam até esta sexta-feira (22), e voltam na terça-feira (26). As unidades públicas de emergência, como hospitais e delegacias, não terão funcionamento alterado. Órgãos públicos estaduais terão horário reduzido nesta sexta-feira (22), e permanecerão abertos até as 12h.

Bancos e supermercados serão fechados na segunda-feira, mas abrirão no dia anterior, domingo (24) às 7h, e fecharão as 18h.

Niterói

Em Niterói, o Plaza Shopping vai ter funcionamento estendido na sexta-feira e no sábado, com lojas e quiosques abertos até às 23h. Na véspera de Natal, o shopping abre às 10h e fecha às 18h. Lojas e quiosques não abrem no Natal, e cinema e praça de alimentação funcionarão das 12h às 21h.

Segundo a CCR Barcas, o transporte vai atuar com a grade de domingos e feriados na segunda-feira (25), e as travessias vão acontecer a cada 60 minutos, ao invés do usual, a cada 30. As linhas Charitas e Cocotá não irão funcionar. A última barca sairá do Rio de Janeiro às 23h.

Os hospitais e Samu funcinaram normalmente.

São Gonçalo



O São Gonçalo Shopping, em Boa Vista, terá lojas e quiosques abertos das 10h às 23h na sexta-feira (22) e no sábado (23). No domingo (24), ele funciona das 10h às 18h. Na segunda-feira de Natal, as lojas não irão abrir, mas a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

No Pátio Alcântara, as lojas e quiosques estarão abertos das 8h até as 21h na sexta-feira (22) e no sábado (23). A Praça de Alimentação funcionará de 10h até as 21h. No domingo (24), véspera de Natal, as lojas estarão abertas das 8h às 18h, e a praça de alimentação vai funcionar das 10h às 18h. No Natal, as lojas não vão abrir, e a praça vai funcionar das 10h as 15h.

As unidades de saúde da família (USFs), PAMs, clínicas municipais, polos sanitários e demais unidades de saúde da Atenção Básica e da Atenção Especializada vão funcionar, normalmente, neste fim de ano e em todo o mês de janeiro. Os locais só ficam fechados aos sábados, domingos e nos feriados do Natal (25) e Ano Novo (1).

Além das clínicas, os centros de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro, telefone: 2607-5960) e o de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três, telefone: 3606-9224) funcionam 24h durante todo o período. Todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h durante todo o período (de sábado, 23, até segunda, 25) em São Gonçalo.