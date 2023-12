Mulher invade recepção de hospital com carro no Rio; vídeo

Uma mulher foi presa em flagrante em Resende, interior do Rio, após invadir a recepção de um hospital com seu automóvel e dirigir por cerca de 10 metros dentro da unidade. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (20), no Hospital de Emergência de Resende. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, a mulher estava insatisfeita com o atendimento recebido por sua irmã na unidade de saúde. A irmã já teria estado na unidade durante a manhã, para receber atendimento após sofrer uma queda. Atendida, ela foi liberada para casa, mas voltou a se sentir mal e acionou o SAMU para voltar à unidade.

Leia também:

➢ Médico morre após ser agredido e incendiado em Arraial do Cabo

➢ Justiça condena sete traficantes que torturaram morador para assumir as mortes e o desaparecimento de três meninos em Belford Roxo

O serviço de socorro teria solicitado à paciente que ela aguardasse a fila de atendimentos ou fosse ao hospital por meios próprios. Sua irmã decidiu levá-la por conta própria e colocou a mulher no porta-malas de seu carro. Ela foi vista dirigindo com bagageiro aberto na Via Dutra, carregando a irmã.



No local, ela quebrou uma porta de vidro e avançou com o veículo na direção da sala de espera. O crime foi premeditado, de acordo com uma amiga da suspeita que estava no carro. Ela foi detida por policiais civis que atendiam à outra ocorrência na unidade.

Ela foi conduzida à 89ª DP (Resende) e autuada por dano qualificado e condução perigosa. Em nota, a Prefeitura Municipal de Resende informou que, "para dar transparência ao caso, foi instaurada uma sindicância para apurar a conduta médica".