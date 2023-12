Orquestra de São Gonçalo apresenta show especial de fim de ano

Para fechar 2023 com chave de ouro, a Orquestra Municipal de São Gonçalo apresenta seu espetáculo de fim de ano, no Teatro Municipal de São Gonçalo, no dia 23 de dezembro, às 18h. A apresentação vai contar com a participação especial da turma de coral do Projeto Cria SG.

Será uma apresentação emocionante, em um evento que promete ser uma experiência musical inesquecível, destacando a magia da temporada festiva e a habilidade dos músicos locais.

A Orquestra preparou um repertório encantador, com uma seleção musical especial para celebrar essa época única do ano.

O espetáculo é aberto ao público, proporcionando uma oportunidade única para a comunidade vivenciar a arte e a cultura local. No entanto, devido à capacidade limitada do Teatro Municipal, a entrada está sujeita à lotação.

Serviços

Dia: 23 de dezembro de 2023

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo