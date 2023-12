Verão começa nesta sexta-feira (22): confira a previsão do tempo para a semana

Ai, que delícia o verão! Nesta sexta-feira (22), uma das estações mais amadas pelos cariocas e fluminenses se inicia, e promete ser um dos verões mais quentes do estado, que, neste ano, já registrou dias com sensação térmica de até 60º antes mesmo da estação começar.

Como uma clássica época de verão carioca, as temperaturas altas virão acompanhadas de chuva, mas o dia que abre a estação promete ser ensolarado. Na sexta-feira (22), a previsão do tempo aponta que a temperatura máxima será de 35º e a mínima será de 25º. Há 90% de chance de chuva, e a expectativa é que haja pancadas de chuva de tarde e de noite.

Confira a previsão completa da primeira semana de verão para Niterói e São Gonçalo!

Previsão do tempo para Niterói

Sábado (23)

No sábado, a temperatura máxima será de 32º, com mínima esperada de 24º. Há uma probabilidade de 5% de chance de chuva, com dia que promete variar entre ensolarado e nublado.

Domingo (24)

No domingo, a temperatura máxima será de 31º, e a mínima será de 24º. Há 5% de chance de chuva, e o dia também vai variar entre ensolarado e nublado. Há chance de chuva por volta das 19h.

Segunda-feira (25)

Na segunda-feira, a temperatura máxima esperada é de 33º, e a mínima é de 25º. Há 5% de chances de chuva, e manhã será ensolarada, mas a tarde pode ser nublada. Pode ocorrer chuva às 17h.

Terça-feira (26)

Na terça-feira, a temperatura máxima será de 33º, com mínima de 25º. Há 5% de chance de chuva, e o esperado é um dia nublado, com pouca participação do sol. Chuva pode acontecer por volta da 16h.

Quarta–feira (27)

Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 32º, e a mínima será de 25º. Há 90% de chuva, e o esperado é que haja pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Quinta-feira (28)

Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 36º, com temperatura mínima de 25º. Há 5% de chance de chuva.

Sexta-feira (29)

Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 30º, e a temperatura mínima será de 24º. Há 5% de chance de chuva, e pode chover por volta de 16h.

Previsão do tempo para São Gonçalo

Sábado (23)

No sábado, a temperatura máxima será de 31º, e a mínima será de 24º. O dia será ensolarado, mas há 5% de chuva.

Domingo (24)

No domingo, a temperatura máxima será de 32º, com temperatura mínima de 24º. O dia pode variar entre ensolarado e nublado, e há 5% de chuva. Chuva pode ocorrer por volta de 18h.

Segunda-feira (25)

Na segunda-feira, a temperatura máxima será de 33º, com mínima de 25º. O sol será o protagonista, e há 5% de chance de chuva.

Terça-feira (26)

Na terça-feira, a temperatura máxima será de 34º, com mínima de 25º. O dia será nublado, e há 90% de chance de chuva.

Quarta-feira (27)

Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 32º, com mínima de 25º. Dia será protagonizado por nuvens, e há 90% de chance de chuva. Pode chover durante a noite, por volta de 20h.

Quinta-feira (28)

Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 30º, com mínima de 24º. O dia deve alternar entre ensolarado e nublado, e há 5% de chance de chuva.

Sexta-feira (29)

Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 31º, com temperatura mínima de 23º. O dia deve alternar entre momentos de sol com nuvens e momentos totalmente nublados. Há 5% de chuva.