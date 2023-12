Médico morre após ser agredido e incendiado em Arraial do Cabo

Um médico de 76 anos morreu após ser agredido e ter seu corpo incendiado dentro da própria casa nesta terça-feira (19), próximo a praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Um homem acusado de invadir a casa da vítima e executar o crime foi preso.

Identificado como Ângelo Castro Cordeiro Lima, o neurologista, de 76 anos, teria sido atacado com pauladas na cabeça pelo homem antes de ser posto em chamas. Seu corpo foi encontrado no quintal do imóvel. O suspeito fugiu, mas foi visto próximo ao local pelos agentes do 25ºBPM (Cabo Frio).

De acordo com a PM, enquanto se deslocavam para o local do crime, os policiais flagraram o suspeito, com duas armas. A abordagem teria terminado em uma troca de tiros. O suspeito foi baleado na perna e levado sob custódia para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).

O caso foi registrado na 132ªDP (Arraial do Cabo). De acordo com o comando da unidade policial, o suspeito confessou o crime, mas a motivação ainda está sendo apurada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio.