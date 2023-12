Proteção Animal de Maricá abrirá 200 vagas no programa Mumbucão

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, abrirá 200 vagas para o cadastramento no programa de auxílio aos protetores de animais do município (Mumbucão), que utiliza a moeda social como um auxílio financeiro para compra medicamentos, vacinas e ração para os animais resgatados das ruas e adotados.

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (22), das 8h às 16h, e devem ser efetuadas na sede da Secretaria de Proteção Animal, localizada na Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva, 100, bairro Eldorado.

Leia também:

Cine Henfil divulga programação de filmes até 23 de dezembro

Maricá concede aumento de 15% no salário dos professores a partir de janeiro de 2024

Os protetores atuam no resgate e na disponibilização de cães e gatos para a adoção fornecendo lar temporário, cuidando da saúde e participando de programas de controle reprodutivo do município. Para participar, eles devem residir na cidade há, pelo menos, três anos, estar cadastrados na Secretaria, que fará visitas periódicas para avaliação das condições do espaço, abrigo, salubridade, alimentação, saúde e estabelecer os números de animais por espécies (cães e gatos) e condições adequadas que garantam o bem-estar dos animais e das pessoas residentes no local.

O programa Mumbucão consiste no pagamento de 70 mumbucas (equivalente a 70 reais) para animal de pequeno porte; 100 mumbucas (100 reais) para os de médio porte; e 130 mumbucas (130 reais) para os de grande porte. O valor é limitado a 1.300 mumbucas e 10 animais por pessoa, pago por até um ano.

“O programa Mumbucão é uma inovação fantástica que promove a inclusão daquelas pessoas que abdicam a própria vida para cuidar dos animais que um dia foram abandonados pelo ser humano. As ruas da nossa cidade ainda continuam cheias e os programas governamentais, juntamente com a conscientização das pessoas, tendem a reduzir esse número a médio e longo prazos. E o Mumbucão acaba sendo uma ferramenta muito importante que apoia essas pessoas. Atualmente, existem cerca de 100 protetores incluídos no programa. Encontramos muito mais protetores que já fazem esse serviço de forma voluntária e também merecem esse apoio, disse o secretário de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Para aderir ao programa, é necessário que o cidadão:

– Se enquadre ao perfil de protetor de animais, nos termos do Decreto Municipal nº 1020/23, a ser validado em pesquisa social realizada pela equipe da Secretaria de Proteção Animal;

– Oferte lar temporário compatível com a necessidade de segurança e salubridade dos animais, o que deverá ser emitido em parecer após visita técnica da Secretaria de Proteção Animal;

– Cadastre e assine o Termo de Compromisso junto à Secretaria de Proteção Animal;

Documentação necessária para inscrição ao programa:

– Original e Cópia do Documento de Identificação Civil válido no Território nacional (RG, CNH, Passaporte, CTPS);

– Original e Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Original e Cópia dos comprovantes de residência do município de Maricá dos últimos 36 (trinta e seis) meses, ou seja, de 2020 em diante, em nome próprio, que poderá ser conta de energia, água, telefone/celular, internet e declaração do Centro de Referência da Assistência Social –CRAS ou do Posto de Saúde;

– Certidão estadual de antecedentes criminais;

– Certidão federal de antecedentes criminais

Proteção Animal

A Secretaria de Proteção Animal (Secpa) desenvolve diversas ações e políticas públicas para proporcionar o bem-estar e a proteção aos animais, como as campanhas de adoção e de conscientização sobre abandono, que acontecem em parceria com protetores, moradores e comerciantes. A campanha de adoção também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp).

Todos os animais encaminhados para adoção são vermifugados e os adultos são castrados. Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h.