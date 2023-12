Cine Henfil divulga programação de filmes até 23 de dezembro

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cinema Público Gratuito da cidade, divulgou a programação dos filmes do fim de semana de 22 e 23 de dezembro.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição todas as quartas-feiras, a partir das 18h, através do link: https://cecip.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/?filial=001

Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Leia também:

➢ Após desocupar área, comerciantes da Feira de Petrópolis, em Niterói, falam sobre os novos desafios

➢ Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em janeiro deste ano

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 22 (sexta-feira)

19h – Paraíso Perdido - Dono da boate Paraíso Perdido, o patriarca José (Erasmo Carlos) faz de tudo para garantir a felicidade de seu clã: os filhos Angelo (Júlio Andrade) e Eva (Hermila Guedes), o filho adotivo Teylor (Seu Jorge) e os netos Celeste (Julia Konrad) e Imã (Jaloo). Unida pela música e por um amor incondicional, a excêntrica família encontra forças para lidar com seus traumas cantando clássicos da música popular romântica e atrai a curiosidade do misterioso Odair (Lee Taylor), um policial que cuida da mãe surda, uma ex-cantora (Malu Galli). Classificação 14 anos.

Dia 23 (sábado)

15h – Os Undergrounds - O Começo - Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo “Underground”. Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os “mutantes”, criaturas humanoides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar. Classificação Livre.

17h – Paraíso Perdido.

19h – Picarrete - Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive em Russas, no Ceará, uma cidade do interior. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo. Mas parece que ninguém se importa. Classificação 12 anos.