Enel Rio, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, realiza mutirão para poda de árvores

O mutirão de poda preventiva de árvores conta, diariamente, com pelo menos quatro viaturas da Enel, além de outras disponibilizadas pela Prefeitura - Foto: Divulgação

O verão sempre traz consigo fortes chuvas e ventos, mas a Enel Distribuição Rio vem trabalhando preventivamente para reduzir os impactos destes fenômenos meteorológicos em sua rede de fornecimento de energia e, consequentemente, os transtornos para a população gonçalense. Na segunda-feira (19), a companhia iniciou, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, um mutirão de poda de árvores no corredor viário da Dr. March.

Até esta quarta-feira (20), último dia desta da operação, serão realizados serviços em cerca de cerca de 165 pontos previamente mapeados, onde a vegetação está afetando diretamente a rede elétrica da Enel, ou com risco elevado de queda de galhos ou de parte da vegetação sobre a fiação, principalmente durante eventos climáticos de maior intensidade. Essas são algumas das causas mais comuns de interrupções do fornecimento de energia, especialmente no verão.

“Estamos realizando um trabalho muito cuidadoso, conscientes do efeito positivo dele para todos os envolvidos. Agradecemos o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, que está nos ajudando durante este mutirão, permitindo a otimização da nossa operação e, consequentemente, que consigamos resultados ainda melhores”, ressalta Marcelo Rodrigues Maciel, responsável pelo Polo São Gonçalo da Enel Distribuição Rio.



O mutirão de poda preventiva de árvores conta, diariamente, com pelo menos quatro viaturas da Enel, além de outras disponibilizadas pela Prefeitura, e a participação de supervisores e orientadores de tráfego. Os serviços incluem o recolhimento e trituração de todo o material retirado, que é descartado de maneira adequada.