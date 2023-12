Ex-surfista profissional morre em um salto de base jump na Pedra da Gávea

O ex-surfista profissional Jorge Spanner, de 37 anos, morreu, nesta quarta-feira (20), após realizar um salto de base jump na Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Bombeiros do Quartel da Gávea foram acionados às 7h43, e encontraram o atleta já sem vida. O corpo de Spanner foi resgatado dentro da mata, às 9h16, e encaminhado para a base aérea da Lagoa.



O base jump é uma modalidade em que o atleta realiza saltos de locais inusitados, como penhascos, prédios e pontes. A modalidade é considerada de alto risco, já que não utiliza equipamento reserva.

Nas redes sociais, Jorge realizava publicações praticando também outros esportes, como o futevôlei. A última postagem do seu perfil do Instagram, no dia 28 de novembro, mostra um vídeo de um salto de base jump. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da vítima.