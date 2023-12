Poste caído põe casal de idosos em risco de vida no Cantagalo

Um casal de idosos que vive na comunidade do Cantagalo, em Niterói, está vivendo dias de tensão depois que o imóvel onde vivem foi parcialmente interditado por conta de um poste energizado que caiu em cima da casa em novembro. A família espera, há um mês, que a Enel resolva o problema.

Seu Geraldo, de 78 anos, e a esposa Marieta Nascimento, de 87, que é cadeirante, estão tendo que dormir na sala por conta do problema, que também obrigou a neta do casal, Amanda Nascimento, de 26 anos, a deixar o imóvel. Ela conta que o problema é antigo e já preocupava a família desde antes da queda do poste.

Leia também:



➢ OSG faz por você: vazamento de água é resolvido no Colubandê

➢ Morre aos 44 anos, Barbara Siqueira, presidente do Caminho Niemeyer

"O poste já estava caindo há um bom tempo. Chegaram a colocar umas escoras de madeira para segurar há alguns meses", explica Amanda. Como o imóvel, localizado em área de comunidade, não tem protocolo ou matrícula com a Enel, a concessionária responsável pela energia elétrica não podia agir no local antes da queda.

Depois das fortes chuvas que assustaram Niterói no último dia 18 de novembro, o poste tombou, ainda energizado, em cima de uma antena instalada em cima da casa. A Defesa Civil foi acionada, interditou o cômodo em cima do qual a estrutura caiu e informou que, por conta do risco de vida, a Enel já pode fazer o reparo.

"É muito perigoso. O poste está ligado, ainda esta fornecendo energia para umas 100 casas", afirma moradora | Foto: Reprodução

A empresa chegou a retomar o fornecimento de energia no local. Passado um mês, no entanto, o poste continua caído e a família ainda não recebeu uma previsão do conserto. "Tive que vir para casa da minha mãe e deixar meu avô e minha vó dormindo na sala lá. Só que estamos preocupados. É muito perigoso. O poste está ligado, ainda esta fornecendo energia para umas 100 casas, pelo menos", contou Amanda.

Procurada, a Enel Distribuição Rio confirmou ter enviado uma equipe ao local, que isolou o risco e normalizou o fornecimento no local. "A troca do poste foi incluída no cronograma de ações da Enel Rio e será realizada nos próximos dias", disse a empresa, em nota.