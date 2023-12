Capital recebe duas novas cozinhas comunitárias

Novas unidades foram inauguradas no Terreirão e em Cosmos - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Novas unidades foram inauguradas no Terreirão e em Cosmos - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

A capital do estado recebeu, nesta quarta-feira (20), duas novas Cozinhas Comunitárias. Dois restaurantes do programa Prato Feito Carioca, da Prefeitura Municipal do Rio, foram inaugurados na região do Terreirão, no bairro Recreio, e em Cosmos, na Zona Oeste a cidade.

Com essas, o projeto chega a 19 unidades do projeto instaladas pela cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), as cozinhas do programa já ofereceram mais de 2,7 milhões de refeições. As duas novas unidades devem servir cerca de 280 refeições por dia, cada. Os pratos são balanceados pela equipe de nutricionistas da SMTE.

A primeira cozinha inaugurada nesta quarta foi a do Terreirão, que fica na Avenida Jarbas de Carvalho, n° 1580, no Recreio dos Bandeirantes. Já na Estrada do Campinho, n° 4700, em Cosmos, foi aberta a segunda cozinha.

Restaurantes foram inaugurados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda | Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Além das novas unidades no Terreirão e em Cosmos, o Rio conta com cozinhas comunitárias na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba e Ilha do Governador.



Na tarde da próxima segunda-feira (25), todas as unidades do programa oferecerão um almoço especial de Natal, que contará, ainda, com distribuição de brinquedos às crianças beneficiárias do projeto, dentro da campanha Prato Feito de Amor.