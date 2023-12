OSG faz por você: vazamento de água é resolvido no Colubandê

Moradores do bairro do Colubandê, em São Gonçalo, enfrentavam transtornos com a falta de abastecimento de água há cerca de dois meses por conta de um vazamento.

Um cano furado estava jorrando água potável e formando uma poça nos arredores. Dentro das casas, a pressão e o fluxo da água estavam baixos. Um morador do bairro afirmou que a Águas do Rio estava ciente da situação, mas o reparo ainda não tinha sido feito.

Leia também:

➢ Após desocupar área, comerciantes da Feira de Petrópolis, em Niterói, falam sobre os novos desafios

➢ OSG faz por você: Após três meses, vazamento de água é consertado na Covanca, SG



Na terça-feira (19), O SÃO GONÇALO publicou uma matéria expondo o problema e contatou a Águas do Rio.

Na manhã do dia seguinte, na quarta-feira (20), uma equipe da Águas do Rio foi ao local, e o cano rompido foi consertado.

"Já concluíram o serviço e o abastecimento foi normalizado. Muito obrigada pela atenção", agradeceu o morador.