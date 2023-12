Moradores de Colubandê reclamam de vazamento de água; vídeo

Moradores da Rua Maria Cristina da Costa, no bairro de Colubandê, em São Gonçalo, estão enfrentando baixa pressão dentro de suas casas devido a um vazamento de água, que ocorre no final da rua.

Um buraco se formou no final da rua, e dele jorra água o bastante para formar uma poça nos arredores.

Segundo um morador do bairro, o vazamento já ocorre há quase dois meses, e o cano furado, além de causar o desperdício de água, também tem deixado o fluxo de água nas residências fraco, por conta do cano rompido. “Eles (Águas do Rio) estão cientes da situação, pois já veio uma equipe aqui, mas eles não consertam”, desabafou o morador.







Procurada, a Águas do Rio informou que vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência no local. Para dar agilidade no atendimento deste tipo de demanda, a concessionária orienta a população que entre em contato pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações gratuitas.