OSG faz por você: Após três meses, vazamento de água é consertado na Covanca, SG

Após três meses lidando com problemas causados por vazamento de água vindo de um cano, na Rua Floriano Peixoto, 788, em frente ao Colégio Santos Dias, os transtornos chegaram ao fim. Na tarde da última sexta-feira, o cano foi consertado.



O SÃO GONÇALO publicou uma matéria mostrando o vazamento, em que um cano furado jorrava água limpa e ensopava a calçada, trazendo problemas para os pedestres que passavam por ali e para os moradores.

Segundo Felipe Leite, 60 anos, administrador e morador da região, o cano foi consertado na sexta-feira, mas a calçada continuou com as rachaduras que foram causadas pelo vazamento. No dia seguinte, no sábado (9), foi feito o acabamento da calçada, e toda a situação foi resolvida.

“Quero agradecer o conserto realizado na Rua Floriano Peixoto após eu ter feito a reclamação do vazamento de água na rua. Passei lá agora voltando do trabalho e está tudo seco. Muito obrigado”, agradeceu o morador da região, que não passará mais pelos