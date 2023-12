Duas pessoas morrem após comerem doce de confeitaria

Uma confeitaria em Goiânia, no Goiás, será investigada após a morte de duas pessoas nos últimos dois dias. Um homem, identificado como Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, que não teve nome revelado, morreram após ingerirem uma sobremesa de uma conhecida doceria.

Segundo a filha de Leonardo, o pai passou mal, começou a vomitar e morreu num espaço de 12 horas após comer o doce. Ele foi hospitalizado em um centro de saúde da cidade, o Hospital Santa Bárbara, no domingo (17), mas não resistiu.

A mãe do rapaz também foi hospitalizada e estava internada na UTI, mas faleceu na segunda-feira (18).

Leia também:

Mega-Sena da Virada – veja como valores podem resolver sua vida financeira

Vaticano decide autorizar que padres abençoem casais do mesmo sexo



Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas comeram a sobremesa e apresentaram diarreia, vômitos e dores abdominais, sintomas de intoxicação alimentar, mas ingeriram em menor quantidade e não precisaram de atendimento médico.

Maria Paula Alves, filha de Leonardo, publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que a causa da morte ainda é incerta. "Se for mesmo da comida, ainda assim existe dentro disso uma gama gigante de possibilidade que pode ter acontecido", diz o comunicado.

A doceria se manifestou publicamente e informou que está colaborando com as autoridades para a investigação do caso.

Em nota, O Procon-GO informou que uma equipe foi enviada para o local e averiguou informações como "data de fabricação, validade, acomodação e refrigeração dos doces e, nesta ocasião, não foi constatada nenhuma irregularidade nos produtos fiscalizados", concluiu o comunicado.