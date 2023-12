Vaticano decide autorizar que padres abençoem casais do mesmo sexo

O Vaticano informou, nesta segunda-feira (18), que irá permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. A decisão está em um documento assinado pelo papa Francisco.

Histórica, a medida autoriza que padres católicos deem bênçãos a casais da comunidade LGBTQIA+. A decisão ainda permite a recusa do ritual por parte dos sacerdotes. Além disso, é proibido impedir “a entrada (em igrejas) de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção”.

Leia mais

Menina fica com cabelo preso em ralo de piscina e morre afogada no Rio

Comerciantes do Alcântara esperam vendas melhores do que no Natal passado



“Contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados”, disse o texto.



Vale ressaltar que tal bênção é diferente de uma cerimônia de casamento. Apenas há a possibilidade “de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, sem validar oficialmente seu status ou modificar de qualquer forma o ensino perene da Igreja sobre o casamento”.

Nova abertura

O papa Francisco é conhecido por dar declarações em favor da comunidade LGBTQIA+. O pontífice chegou a dizer que condenar homossexuais é “um pecado”. Ele também criticou as leis que criminalizam a homossexualidade e as classificou como “injustas”, mas ainda as definiu como pecado.

Essa medida é um desdobramento da sugestão, enviada a cardeais conservadores, em outubro, pelo papa. Francisco sugeriu, pela primeira vez, que casais do mesmo sexo poderiam receber a bênção de padres católicos “caso a caso”.