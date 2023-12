Mel Maia se pronuncia sobre seu envolvimento com a Blaze

A atriz e influenciadora Mel Maia se pronunciou sobre o seu envolvimento com o Crash, jogo de apostas conhecido como 'jogo do aviãozinho', da plataforma da Blaze. O Fantástico, programa da TV Globo, exibiu uma reportagem que revelou que a Blaze tem sido alvo de investigação no Brasil por estelionato. Durante a exibição, a emissora expôs os influenciadores que fizeram publicidade para o jogo.

Citada, Mel Maia se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais por meio de uma nota. "Melissa Maia de Sousa, por seus advogados, vem informar que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site blaze.com, tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade, bem como que aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis", diz o comunicado, assinado pela atriz e por outros quatro advogados.

Ainda, ela conta que, antes da exibição da reportagem, sua equipe enviou uma resposta ao Fantástico, mas não foi mostrada durante o programa.

MC Carol se declara a novo namorado, ator de pornô gay: “Nunca esqueça que eu te amo!”





Outros influenciadores citados também se pronunciaram. Viih Tube, participante do BBB21, admitiu sua irresponsabilidade em fazer publicidade para a Blaze e contou que seu contato com a empresa já foi encerrado. Juju Salimeni também afirma que o seu acordo acabou, e chamou a TV Globo de 'hipócrita'.

Jon Vlogs, ex-namorado de Viih Tube, explicou que seu contrato com a Blaze existe desde 2021 e que não é acionista da empresa, tendo uma relação apenas de influenciador. Já Carlinhos Maia defendeu a sua atuação. "Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: 'pule do penhasco’, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não!", contou o rapaz. O criador de conteúdo ainda disse que não faz apostas no Blaze.

Rico Melquíades, ex-participante de A Fazenda, publicou em seu story que no dia seguinte apareceria "com uma nova promoção na Blaze", escreveu. Ele afirmou que "não obriga a ninguém a jogar, me poupe", finalizou.

Após Viih Tube se manifestar e contar que seu contrato com a Blaze acabou, Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB22, publicou em seu X/Twitter, uma mensagem que internautas especularam ser sobre Viih Tube. "Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm", escreveu.

Em resposta, Eliezer publicou um vídeo em seu Instagram, falando para Rodrigo "não se meter" com sua esposa. "Você por acaso agradeceu todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar?", indagou Eli. Quando Mussi sofreu um acidente de carro, em 2022, Viih Tube custeou o tratamento e ajudou a cuidar do rapaz. Ainda, o companheiro de Viih falou que Rodrigo também possuía parceria com cassinos.

A Blaze

A Blaze é acusada de não pagar os jogadores que alcançam grandes resultados no 'jogo do aviãozinho'. Como justificativa para não realizar o pagamento, eles atribuem supostas fraudes aos jogadores que deveriam receber o dinheiro. A sede da Blaze fica em Curação, Caribe, e não tem representantes legais no país.