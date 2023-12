MC Carol se declara a novo namorado, ator de pornô gay: “Nunca esqueça que eu te amo!”

A funkeira niteroiense MC Carol, de 30 anos, foi às redes sociais na manhã desta sexta-feira (15) para compartilhar com fãs e seguidores, um pouco mais do romance que tem vivido, com o ator de pornô gay, Sam Bolt, como é conhecido no meio artístico. Em uma sequência de registros do casal, Carol ainda revelou uma tatuagem feita pelo amado, que conta com uma foto da artista e os dizeres “Carol Bandida”.

"Feliz aniversário meu amor! Não tenho palavras pra descrever o bem que você me faz. O bem que você me fez ao longo desses um ano... Acho que uma imagem vale mais que mil palavras e, é perceptível a energia boa que você tem! Você é uma pessoa muito especial, se não a gata aqui não tinha olhado pra você, no Viaduto de Madureira, e, ido até você. Porque eu também não sou qualquer coisa, né meu amor (risos)! Nunca esqueça a sua importância, nunca esqueça que eu te amo!", escreveu a funkeira na legenda da publicação, em comemoração ao aniversário de um ano de namoro do casal.

Apesar do relacionamento entre o casal estar rolando há algum tempo, Carol e Sam assumiram o namoro recentemente, no início de novembro, durante o Prêmio Multishow. Em comemoração, os “pombinhos” estão aproveitando uma viagem à Bahia, e a artista compartilhou registros com o ‘boy’ em seu Instagram.

Carol ainda se pronunciou em sua conta no X, antigo Twitter, sobre as críticas que recebeu por “bancar” o namorado. "Postei umas fotos feliz com meu namorado e a preocupação das pessoas é: 'Quem está pagando as contas?'. Gente, eu ganho uma média de 100 salários mínimos por mês e meu namorado um salário. Sim, sou eu mesma que estou pagando minhas mini férias na Bahia. Graças a Deus, aos orixás, ao funk, aos fãs e haters, eu não sou uma encostada, uma miserável que precisa de homem até para comprar o absorvente".

"Eu sou inteligente, independente, bonita, cheirosa, educada e f*do gostoso! Mulheres como eu têm o homem que quiserem! Podem escolher! Dinheiro e fama foi a consequência da pessoa e caminho que construí! Pessoas mentirosas e interesseiras têm o destino delas. Eu estou muito tranquila e muito feliz de verdade", finalizou a niteroiense.

Sam Bolt, de 27 anos, é natural de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, e recebeu o apelido no meio pornográfico por sua aparência lembrar o velocista olímpico jamaicano Usain Bolt. Ele é conhecido por seus trabalhos como ator de pornô gay, gravados para a plataforma “Hot Boys”.